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4大超商「618購物節優惠」快看！美式23元、拿鐵28元　精品下殺2折起

▲▼7-11「618年終購物節」優惠開跑。（圖／7-11提供）

▲7-11「618年中購物節」優惠開跑，專櫃保養、國際精品最低下殺2折起。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

年中最大「618購物節」即將來臨，你想好要買什麼了嗎？以下就整理4大超商推出的「618購物節」優惠，不僅專櫃保養、國際精品下殺2折起，若一次買10杯大杯美式或拿鐵還可直接打5折，換算下來每杯美式、拿鐵各只要23元、28元，買越多省越多，可要把握機會省荷包了。

●7-11

7-11「i預購」平台即日起至6月30日止推出「618年中購物節」活動，精選專櫃美妝保養、國際精品包款、3C生活家電、生活用品等上百支商品祭出限時限量2折起優惠，除購買指定商品消費滿1200元享6%OPENPONT點數超值回饋，部分商品再加碼12%，最高現賺18%。

首推GUCCI 經典GG LOGO牛皮鏈帶翻蓋斜背包特價26999元，再享18%OPENPONT點數回饋，等同現賺4860元；另外，蘭蔻超未來肌因賦活露100ml超值雙入組 (國際航空版)特價6999元，可回饋近420點OPENPONT點數。

網友狂敲碗的7-11取貨送購物金活動自去年領先同業推出，已成網購族生活小確幸，累積至今已送出超過3千萬元購物金。適逢年中最大618網購節，7-11搭配「安心取」服務狂撒千萬感恩回饋，自6月18日至6月24日止到各大網購平台購物選7-11取貨，可獲得7元7-11購物抵用券1組，i預購店取也同享好康，限量200萬組，送完為止。

●全家

全家APP「全+1商城」首度參戰618購物節，全館網羅包括3C家電、美妝保養、機能保健、FMC商品與Picard法國美食等逾6000款商品任選最低下殺41折起，並祭出「免運優惠」，即日起至6月19日全館限時免運，6月20日至6月28日則可享有常溫商品滿299元、冷凍商品滿499元免運優惠。

另外針對會員加碼祭出618購物節集章活動，即日起至6月28日凡於「全+1商城」消費1元即可累積1積分，滿1000積分即可兌換200元「全家」購物金，每會員限兌換3次，買越多省越多。

▲▼OK CAFÉ莊園拿鐵，OK mart咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK CAFÉ大杯莊園美式、拿鐵10杯打5折。（圖／記者蕭筠攝）

●OK mart

OK mart全門市於6月16日、6月17日祭出「大杯濃厚莊園級美式或拿鐵同品項買2送2」優惠，不限冰熱爽喝；並於OKmall APP加碼推出限時「618超殺優惠」，即日起至6月19日期間有「買大杯莊園級美式、拿鐵10杯直接打5折」，且不限兌換時間、門市，加碼送618點OK Point；6月17日至6月19日則推「植物之優-蜂蜜檸檬優格買6送2」，同步加碼送618點OK Point。

除外，OK mart也和「蝦皮購物」獨家合作推出加碼活動，6月18日當日下單並指定OK mart門市取貨，就送大杯莊園級拿鐵20元折價券；而蝦皮新用戶即日起至6月18日期間，於蝦皮購物平台購物滿151元，結帳輸入指定優惠碼「OKMART618」，即可現折150元。

●萊爾富

萊爾富即日起至6月28日止與「千葉火鍋」聯手，於線上Hi-Life VIP APP內的整買零取「生活票券」專區，推出「買餐券就送黑牛1盤」的全新票券，高CP值的電子餐券享最低49折。同一期間，該專區還有「漢堡王」電子餐券，最低可享買1送1。

萊爾富線上蝦皮商城「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」也將於6月18日當日祭出多項限時優惠，例如購買指定品項單筆訂單滿618元，就送限量御衣坊強效水垢清潔劑1件，送完為止；針對家中有養萌寵毛孩的民眾，也祭出指定寵物商品成箱優惠價，最低下殺58折。

另外，Yahoo奇摩超級商城「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」也有滿額贈活動，即日起至6月28日止，民眾於活動期間首筆消費滿666元，就送Hi Café大杯冰美式咖啡兌換序號1個。

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