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林智堅選桃園成板上釘釘　傳鄭宏輝願成全沈慧虹接棒竹市

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，但綠營在桃、竹兩地人馬佈局多有牽扯，有望轉戰桃園的新竹市長林智堅欲接棒給副市長沈慧虹浮出檯面，但前議員鄭宏輝同樣有特定派系支持，雙方僵持不下，據媒體報導指出，鄭宏輝日前已對行政院長蘇貞昌報告，願配合黨內整體布局，新竹在地的黨內整合，由沈慧虹出戰態勢愈加明朗。

隨著藍營提名前行政院長張善政、民眾黨提名立委賴香伶，綠營由誰角逐桃園市長大位也成為焦點，目前綠營在桃園選戰的可能人選立委鄭運鵬、鄭寶清，然而近期竹市有沈慧虹浮出檯面，讓林智堅北征桃園可能性越來越高。但若要由林智堅選桃園，就牽動綠營新竹市長的人選佈局。

近來在新竹市長人選上，黨內可說是刀光劍影。林智堅有意交棒沈慧虹，不過鄭宏輝也在特定派系支持下，雙方僵持不下，在逐漸演變成派系角力，急需中央高層出面協調。

據媒體報導指出，相關人士透露，在黨內強力溝通，尤其總統蔡英文期盼鄭宏輝能考慮自己2020選戰個人身家被鎖定攻擊不利狀況，先協助穩住新竹市民進黨的執政延續，2年後再爭取黨內提名，再拚一次立委，鄭宏輝經過思考，也有正面回應，近日也和蘇貞昌說明自己的想法。

報導指出，蘇貞昌及英系操盤要角，雖曾對林智堅轉戰桃園有不同意見，認為林智堅既然曾爭取大新竹合併，實不宜轉換選區，應該是以續拚大新竹合併為名，轉戰新竹縣，但在蔡英文樂見、黨中央期盼，桃園市長鄭文燦主導，相關當事人立院黨團幹事長鄭運鵬也願配合，曾在1年前婉謝轉戰、態度處於被動的林智堅，參選桃園市幾成定局，就待疫情趨穩後，在適當時機發布。

隨著竹市選戰大致態勢已定，林智堅轉戰桃園幾乎成板上釘釘，然而，桃園選情最大關鍵仍是鄭文燦，鄭文燦一直是綠營未來有望挑戰總統大位的要角之一，若能協助出線者拿下年底桃園首長選戰，會更加鞏固鄭在黨內地位，加上鄭在桃園執政8年累積的政治能量，也讓桃園選情更加膠著。

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