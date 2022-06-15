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大陸 大陸焦點 特派現場

美媒公佈解放軍003號航母空照圖　美軍預測：可能2024年服役

▲▼ 拍攝於6月14日下午的003型航母衛星圖片，可見航母所在船塢內已經開始註水 。（圖／翻攝 Planet Labs ）

▲美國《The Drive》公佈解放軍003型航母衛星圖，稱航母所在船塢內已經開始注水 。（圖／翻攝 Planet Labs ）

記者任以芳／綜合報導

美國《The Drive》網站報導公佈衛星圖片服務商「行星實驗室」14日提供的衛星圖片，研判解放軍海軍的003型航空母艦的下水將在近期進行。美軍也公開預測，該艦可能2024下水服役。

陸媒《觀察者》引用「行星實驗室」提供的衛星圖片，時間拍攝於北京時間6月14日下午3時21分，並在6月15日清晨對外發布。根據照片顯示，003型航空母艦所在的大型桿船塢內已經開始注水。

報導指出，同時這艘正在進行最後階段建造工作的航母飛行甲板上的各類管道和絕大多數遮蔽工棚都已經撤除，只剩下三座覆蓋航母電磁彈射器安裝位置的工棚。航母上已經掛起了滿旗，並有其他類似標語等慶祝裝飾在準備中。

另外，根據美國軍事網站《The Drive》網站報導，大約在兩周前，上海海事局曾發布公告，將位於同一船塢區域內的其他5艘商船移出，這被認為是為航母下水進行的準備工作。

▲▼ 22日海軍向全社會公開發佈首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，宣傳片「彩蛋」預告三胎、哈薩克女兵遼寧艦 ，（圖／翻攝中國軍網）

▲解放軍海軍首發布航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，片尾「彩蛋」預告航母有第三胎。（圖／翻攝中國軍網）

美國媒體也十分關注解放軍新航母艦載機研製情況，《The Drive》網站預測，003型航母正式下水後，可能還需要數年時間才能進入正式服役狀態，熟練掌握和使用一艘彈射起飛/阻攔著艦的航母的使用也需要相當的時間。該報導稱，美國軍方最近曾公開預測，該艦可能在2024年服役。

另外，大陸解放軍海軍成立73周年前夕，大陸軍方公布首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，宣傳片後面「彩蛋」暗示航母即將有「三胎」，引起許多軍迷熱烈討論，第三艘航母何時亮相？大陸軍事專家認為，第三艘航母研發採用很多新技術，相信應該在2022年下半年可以下水先亮相。

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