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挺警察！逢甲串燒名店豪捐50箱礦泉水還附冰箱　警讚超實用

▲歡慶警察節！逢甲串燒名店豪捐50箱礦泉水還附冰箱　西屯警：「超實用」。（圖／記者游瓊華攝）

▲歡慶警察節！逢甲串燒名店豪捐50箱礦泉水還附冰箱。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

過去一年疫情嚴峻，第一線執勤的警察同仁依舊堅守崗位，不僅肩負治安、交通等任務外，還要配合政府執行相關防疫工作，工作量大增。今天6月15日是警察節，許多業者感謝警察辛勞，不約而同捐贈物資。位在逢甲夜市串燒名店一口氣捐贈1200瓶礦泉水，甚至還出借冰箱，讓同仁在夏日出勤有冰水可喝；另外，知名涼麵店也準備特色涼麵，為捷運警察隊補給能量。

▲歡慶警察節！逢甲串燒名店豪捐50箱礦泉水還附冰箱　西屯警：「超實用」。（圖／記者游瓊華攝）

▲歡西屯派出所長張勝記也透露，全所共有80多位同仁，瓶裝水的消耗量很大。

逢甲夜市名店激旨燒鳥老闆曾建榮表示，去年開始就響應警察節活動，警消人員來店也都有折扣，夏天天氣炎熱，水是大家最需要的，也希望大家補充水分，有體力守護人民。西屯派出所所長張勝記表示，天氣炎熱，同仁執行勤務時，很需要補充水分，忙碌時，一整天在外可能喝不到幾口水，非常感謝業者。

西屯所是全台最大派出所，所長張勝記也透露，全所共有80多位同仁，瓶裝水的消耗量很大，自己先前才自掏腰包買了50箱礦泉水給同仁，但沒多久就喝完，現在獲得激旨燒鳥的捐贈，同仁們相當開心。老闆曾建榮一聽礦泉水需求那麼大，當場霸氣允諾會再捐贈50箱礦泉水，還出借店內冰箱冰礦泉水，讓同仁出勤時，也有冰水可喝。

▲歡慶警察節！逢甲串燒名店豪捐50箱礦泉水還附冰箱　西屯警：「超實用」。（圖／記者游瓊華攝）

▲50箱礦泉水堆疊起來猶如小山，相當驚人。（圖／記者游瓊華攝）

另外，位處霧峰亞洲大學旁的知名涼麵店有感於警察執勤辛勞，特地準備了店家特製的特色涼麵，為台中市的捷警同仁們補給能量。捷運警察隊隊長楊有騰表示，今年由於疫情嚴峻，警察工作確實受到不小挑戰，感謝各地暖心民眾支持與肯定，給隊上同仁滿滿的能量補給，同仁也會在警察工作上全力以赴，不負民眾的期待。

▲歡慶警察節！逢甲串燒名店豪捐50箱礦泉水還附冰箱　西屯警：「超實用」。（圖／記者游瓊華攝）

▲知名涼麵店贊助特製涼麵慰勞捷警辛勞。（圖／記者游瓊華翻攝）

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