快訊／民進黨桃園市長最快下周提名　今徵詢3位「潛在人選」

▲身兼民進黨主席的總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

桃園市長選戰將在年底登場，民進黨展開徵詢作業，今（15日）下午邀請有意角逐提名的前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾親赴黨中央。黨內人士受訪說，目前還是針對各個選區做徵詢，如果選對會討論有共識，會進行分批的提名；依照民進黨會議時程推估，若討論有結果，最快可在下週三中執會，由黨主席蔡英文正式徵召桃園市長參選人。

民進黨展開桃園市長徵詢作業，近期傳出，桃園市長鄭文燦屬意由新竹市長林智堅跨區參選，另立委鄭運鵬亦被點名為潛在人選，鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾均積極爭取提名。

黨內人士表示，現在北部疫情逐漸趨緩，但南部疫情還在高原期，還是要注意疫情發展，不能掉以輕心，至於外界關心的選情部分，「目前還是針對各個選區做徵詢，如果選對會討論有共識，會進行分批的提名」。

在桃園提名部分，該人士表示，民進黨持續都有做民調來參考，今天邀請鄭寶清、彭紹瑾、黃適卓等人親赴黨中央，做私下的徵詢交換意見。依照民進黨會議時程推估，最快可在下週三中執會正式提名。

另對於北北桃選情連動，提名時程是否也將同步？黨內人士否認此說指，現在疫情比較趨緩，這些作業會趕快來進行，但選情連動不代表提名時程也要同步，會分組進行徵詢，若是選對會達成共識，再送交中執會通過提名。

鄭寶清今天會前受訪說，今天接受秘書長林錫耀正式徵詢；黃適卓則表示是來「找朋友」。至於外傳林智堅被評為潛在人選，鄭不以為然地說，「空降怎麼會贏？鄭文燦就每天在罵（國民黨主席）朱立倫空降，現在又推一個空降？」