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新北國民黨議員封殺「恩恩事件」專報　民進黨：幫侯友宜掩蓋真相

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者陶本和／台北報導

新北市議會民進黨黨團提案，要求新北市長侯友宜為「恩恩事件」做專案報告，遭國民黨封殺否決。對此，民進黨發言人黃彩玲15日表示，市議員作為民選的民意代表，是要監督，不是護航，該為民喉舌，不是幫市長掩蓋真相，封殺「恩恩案」專案報告，護航侯友宜，這愧對新北市民賦予他們監督職責。

黃彩玲指出，提出專案報告的目的，就是要給侯友宜說明「全力協助」的機會，但不只侯友宜本人不敢面對解釋，連自家議員都護航不給說明，顯然代表恩恩案別有隱情，不知道事實真相有什麼不可告人，讓市府上下、國民黨為了侯友宜演很大。

黃彩玲說，國民黨新北市議員顯然已經決定，要和侯友宜一起沉淪、一起掩蓋真相，請新北市民請睜大眼睛，看看是哪些人拒絕監督侯市長說明真相？又是誰無視恩恩爸爸的請求？如此辜負市民賦予監督職責，漠視新北市民權益，還堪稱是監督市府的民意代表嗎？

黃彩玲表示，恩恩爸要求侯市府提供完整資料，還原恩恩當天延誤送醫的事實，至今已第18天，侯市府一堆問題交代不清，簡直完美展演了一曲「假面四重奏」。

黃彩玲說，首先，侯市府死不給恩恩爸橫向聯繫音檔；又演一齣「造假大戲」給恩爸看，連戲是誰下令、誰授權等問題，侯市長都避而不答；而且把要給恩恩爸的音檔移送檢調，企圖用偵查不公開掩蓋真相，迴避可能的行政疏失。

最後，黃彩玲表示，國民黨市議員還集體護航，不讓侯友宜公開說明案情。她強調，市議員的工作是監督、不是護航，是為民喉舌，不是為市長掩蓋真相。

黃彩玲說，侯市府跟國民黨市議員，都是新北市民用選票選出的地方父母官跟民代，侯友宜到現在連一句道歉都不肯說，更不想給恩恩父母一個交代，鐵了心想以拖待變，而負責監督的國民黨市議員竟也配合演出、拒絕監督，這要作為新北市民的恩恩父母情何以堪？

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關鍵字：

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