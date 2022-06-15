蔡英文大讚警方掃黑、掃毒　今年已查獲「700公斤大麻花」

▲蔡英文出席「111年警察節慶祝大會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日出席「111年警察節慶祝大會」，肯定警察同仁在支援防疫、掃黑、打詐及反毒等工作的良好表現，並請大家持續發揮團隊戰力，整合跨部會的資源，防制科技違法行為。她強調，政府也會持續支持警察同仁，讓大家有更強的能量守護治安。

蔡英文致詞時，祝福所有警察同仁「警察節快樂」。她指出，今年表揚的同仁，一共有28位模範警察，以及10位資深績優人員警察獎章代表，她除了恭喜得獎同仁，也感謝大家的努力和貢獻。

蔡英文表示，這兩年多來，台灣因應疫情挑戰，陸續調整各項防疫措施，背後都有警察同仁的全力協助，包括邊境防疫、社區防疫，還有從上一個階段的疫調工作，到疫苗接種站及各個快篩試劑通路的秩序維護等工作，警察同仁為台灣的防疫做出很大的貢獻，真的非常感謝所有警察同仁的付出。

蔡英文說，針對部分同仁所支援的防疫工作，在第一線的染疫風險較高，政府以公費投保防疫保險，來保障同仁權益。她也要向大家說聲：「辛苦了！」

蔡英文表示，除了支援防疫，警察同仁在掃黑、打詐，以及反毒等工作上，都有很好的表現，從今年1月到現在，警察跟檢方、海關，共同緝毒，在三方合作之下，已查獲將近700公斤的大麻花。

蔡英文強調，這些毒品如果流入國內，將會對國人造成很大的危害。她也要感謝大家，將毒品阻絕於境外，守護國人健康安全。

蔡英文進一步指出，現在除了反毒、暴力和竊盜等傳統犯罪，犯罪科技化，也成為治安工作的重大挑戰，像是有些罪犯會利用非法金流和虛擬貨幣，來逃避查扣犯罪所得，尤其在區塊鏈技術和資通訊的發展之下，犯罪樣態也更加複雜。

▼蔡英文出席「111年警察節慶祝大會」。（圖／總統府提供）

