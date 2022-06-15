爆乳鋼琴YTR新片包緊緊！下秒「褲子變不見」又暴動：太色了

▲小露肩膀和後腰，讓人還以為小P改走保守風格了。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber「Pan Piano」（小P）有一手精湛琴藝，影片中雖然不露臉，但總是穿著性感服裝，也cosplay動漫人物，以火辣身材爆紅。她14日貼出新影片，相較過去大露好身材，這次穿上紅色一字領毛衣，只小露肩膀和腰窩，簡直可以說是包緊緊，讓網友很不習慣。不過，隨著影片一個轉場，粉絲再度暴動，「超過100分！」

在最新影片中，小P cosplay近期超人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》中的女主角約兒，穿上小露腰線的一字領紅色毛衣，下半身則是同色系的褲子，一開始僅露出香肩和後腰，讓人覺得似乎少點什麼。不過，隨著彈奏繼續進行，小P突然加進效果，把自己的紅色褲子「變不見」，露出裡面性感的黑色蕾絲內褲。

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▲▼一個轉場效果，小P又福利大放送。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「Pan Piano這套新衣服的腰身你給幾分？」文中直呼，「這個腰身，好像有點料欸！我很喜歡，如果要評分的話，大家會給幾分呢？」

貼文和影片瞬間引發熱議，許多人忍不住大讚，「100！羨慕腰身這麼美」、「太色了吧！原本有褲子的」、「這線條100分」、「如果pan可以出日常身材保養影片給女性就好了XD，很羨慕她的身材」、「這腰身比，無敵的吧」、「好羨慕她老公，上輩子到底做了什麼好事」、「真香警報」、「那個腰真的沒有修（圖）嗎？=_=也太扯了！」