水餃包啥內餡最好吃？網一面倒推「這口味」：其他都少一味

▲網友提問水餃口味哪種最好吃，引發美食之爭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於吃貨們來說「食物就是信仰」，因而總有許多派系之爭！像南部粽、北部粽哪個好吃？蒸肉圓跟炸肉圓哪個才是真理？咖哩到底拌不拌？都是可愛的「信仰之戰」。就有一名網友好奇提問，水餃包什麼內陷最好吃？沒想到網友們一致狂推是它，「其他的都會覺得少一味」。

一名網友在PTT以「水餃包高麗菜、菠菜還是韭菜好吃」為題發文，表示他最近看到餐廳的冷藏水餃漲價了，也發現高麗菜比較普遍，且民眾對於韭菜的接受度似乎不高，菠菜則較少見，於是想來問問大家，「水餃裡包高麗菜、韭菜或是菠菜好吃？」並好奇網友們都喜歡哪種水餃。

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貼文一出，引發熱烈討論，大家紛紛留言自己喜歡的口味，「韭黃蝦仁唯一解」、「吃過最極品的是包瓢瓜+蝦米」、「高麗菜最好ㄘ」、「菠菜? 哪裡有賣」、「干貝」、「龍蝦干貝水餃 我都自己包」、「包竹筍更好吃」、「有白菜水餃的我必點 因為白菜很會出水不好包沒什麼店想做 但味道很不錯」、「高麗菜比較耐吃」、「高麗菜或剝皮辣椒」、「玉米！」

而最終韭菜水餃派網友呈壓倒性勝利，大批信徒幽默留言，「韭菜，沒韭菜不吃」、「韭菜最頂」、「韭菜 其他的都會覺得少一味」、「絕對韭菜 香」、「正宗水餃原始就是韭菜 其他是邪門歪道」、「我只服 韭菜」、「一個人的話韭菜最好吃」、「除了韭菜其他都是異端 應該要燒死」、「韭菜接受度不高？？你是在哪一國？」、「包韭菜真的超好吃」、「韭黃 韭菜都好吃～」