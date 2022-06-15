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販毒群組有臥底！警逮22歲運毒手...「航海王」咖啡包千萬別碰

▲▼台中警方成功打入販毒群組，逮捕「航海王」毒咖啡包的22歲運毒男子。（圖／民眾提供，下同）

▲台中警方成功打入販毒群組，逮捕「航海王」毒咖啡包的22歲運毒男子。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

販毒集團利用Line群組交易，入群審查嚴格，要有熟人才能進得了，一有風吹草動立即關閉群組，重新命名建立，令警方偵查困難，台中市刑大去年在販毒群組內順利安插1名毒蟲，經由毒蟲引誘出負責運毒俗稱小蜜峰的22歲黃姓男子，黃嫌坦承不諱，每1包、10公克安非它命，賣出600元，他可抽100元，警方呼籲民眾，如果家中小孩拿的是外觀印有「航海王」咖啡包，那就是毒品。

▲▼台中警方成功打入販毒群組，逮捕「航海王」毒咖啡包的22歲運毒男子。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑事警察大隊第8大隊為了預防「搖頭趴」再現，全力投入查緝各類毒品，包括時下最流行毒品咖啡包，雖然毒品交易獲利豐厚，但風險也高，販毒集團為了降低警覺性，外觀常以知名漫畫的精美圖樣做成咖啡包作為掩護，集團建立群組，方便連繫交易，但也不是想入群就能如願，不但要有熟人拉群，還得經過集團嚴格審查。

▲▼台中警方成功打入販毒群組，逮捕「航海王」毒咖啡包的22歲運毒男子。（圖／民眾提供，下同）

台中警方去年好不容易在群組內安插1名毒蟲臥底，引誘出黃姓運毒者，相約在中清路某家KTV附近交易，不料黃男等待的卻是大批員警到場，當場查獲10多包印有「航海王」字樣的毒品咖啡包，內含二級毒品安非他命與三級毒品愷他命，另查扣販毒不法所得10多萬元。

▲▼台中警方成功打入販毒群組，逮捕「航海王」毒咖啡包的22歲運毒男子。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，1包10公克的安毒，市價600元，運毒者可抽100元，黃男年紀輕輕才22歲就涉毒，令人遺憾，全案已由檢察官偵結，被依毒品危害防制條例第4條罪嫌起訴。

警方提醒家長，家中小孩若持有類似印刷或精美圖樣的咖啡包，百分百就是毒品，千萬注意。

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