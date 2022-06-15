台東縣全數回收富樂快篩試劑　尚未付款將退回廠商

▲台東縣全數回收富樂快篩試劑將退回廠商。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為保護縣內長者、學童及第一線防疫人員，台東縣政府日前向大鑫資訊股份有限公司採購經食藥署審核通過的「Flowflex 富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」（防疫專案輸入第1110805336號），因試劑問題，食藥署緊急命令業者全面回收該廠牌試劑，台東縣衛生局也緊急目前針對已發出的240劑收回並將此次購買的試劑全數退回。

縣長饒慶鈴表示，因知道許多高風險對象仍有家用快篩試劑需求，縣府因此向取得食藥署緊急使用授權的業者購買快篩試劑，試劑也於6/7到貨，本來預計陸續發放給關懷據點長者、第一線防疫人員、托嬰中心、寄養家庭及孕婦等。在6/11有外縣市發現採購的富樂快篩試劑檢測異常後，衛生局第一時間雖確認台東的試劑與問題試劑批號不同，但為了保險起見，也立刻停發試劑並配合食藥署調查提供相關資料。

台東縣衛生局表示，向大鑫資訊股份有限公司購買的家用快篩試劑，目前仍未付款，已發放的240試劑也陸續回收，後續也會請廠商盡快依食藥署規定回收「Flowflex 富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，如民眾仍有富樂快篩試劑，請盡速聯繫衛生局(089-331174)回收，衛生局將會儘快採購他牌家用快篩試劑提供給相關對象使用。