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台東海端國小重建教師宿舍動土　盼給偏鄉教師安全授課環境

▲海端鄉巫師胡金娘用傳統布農族祝禱方式為教職員宿舍拆除重建工程祈福。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲海端鄉巫師胡金娘用傳統布農族祝禱方式為教職員宿舍拆除重建工程祈福。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣海端國小教師宿舍建物老舊，影響教師住宿品質及安全，為了留住偏鄉每一位具有熱忱及教育愛的優秀教師，台東縣政府爭取1,385萬元經費投入宿舍拆除重建，並於15日在海端國小舉辦工程動土典禮。縣長饒慶鈴提到，3年多來全縣已有5間教師宿舍進行興建，期盼提供安心、安全、安穩的居住環境給教師，以降低流動率，解決偏鄉師資問題及困境。

教育處說明，海端國小教職員宿舍將打造一層樓斜屋頂式建築，面積約300平方公尺，共計10間教職員房間，其中1間提供無障礙環境設計。除有交誼廳等公共空間，每間房間皆有6坪多的空間供教師個人使用，後方有小庭院可引入自然光源外，更有綠籬增添生活綠意並強化教師隱私，也讓宿舍融入海端鄉的綠環境中，展現鄉鎮親民風格，緊密連結學校與鄰近社區。

此案自109年開始進行規劃設計，經過層層審查，在縣府團隊與設計單位努力下，去年底取得建照；而在工程招標過程中，因近2年營建工料、工資上漲等因素，最終在今年4月第4次招標順利決標，工期為150個日曆天，將於11月底前完成主體建築，預計今年年底完工啟用，讓教師能順利入住、安心教學。

現場有多位貴賓及校長一同獻上祝福，並由海端鄉巫師胡金娘用傳統布農族祝禱方式為教職員宿舍拆除重建工程祈福，盼工程一切順利，能為海端國小留住優質教師，為孩子打造優良學習環境。

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