七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」...網全驚呆

▲女大生七年沒穿內衣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在炎熱的夏天，許多女生深受「內衣」的束縛感所苦。一名女大生即表示，她過去一直有穿內衣的習慣，直到某天突然想嘗試不穿內衣，且一試就「長達七年」，她並分享七年來不穿內衣的胸型變化，引發網友熱議。

一名女大生在Dcard以「七年沒穿內衣」為題發文，表示自己從青春期後就都有穿內衣的習慣，如果忘記穿內衣就出門還會不自在駝背一整天。但某天突然想改變這個習慣，決定開始「不穿內衣」，而不穿內衣這個行動，原PO一做就是7年。

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原PO表示，她這7年沒有用胸貼，也不介意別人的眼光，「比起別人說什麼，我更介意穿內衣時下圍被勒緊的不適感，夏天時長汗疹，只要舉手或稍微有動作內衣就會移位，還有買內衣好花錢。」

▲女大生分享身材的真實變化。（圖／翻攝自Dcard）

直到最近為了穿搭，買了便宜的內衣搭配，「久違穿上內衣，被我自己的胸部驚嘆到。」她發現自己的胸型沒有變化，並分享胸型沒變化原因，認為胸部是否下垂，跟基因和肌肉量比較有關，鼓勵想解放胸部的女孩們，「我用七年來的親身經驗跟你說 我沒有遇到下垂的問題。」

貼文一出立即引發網友熱議，紛紛留言「這真的跟天生胸型很有關」、「不過真的身材超好 羨慕（我也有幾個月沒穿內衣了，也是一點都沒有下垂的跡象~開心」、「我不穿會外擴，穿了至少能鎮住胸部形狀」、「身材好好」、「我的胸偏軟又大，不穿的時候形狀很難看，國中的時候還因為這樣被取笑，不敢不穿」、「我也是胸腺型，但長期不穿會有副乳增加的問題，餒餒重心也會下移，其實沒有很好看」、「因為你是乳腺的才比較沒這種問題啊，脂肪型的可能就比較需要穿～」