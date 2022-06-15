男友幫買超商咖啡！她結帳完震驚「每天多拿50元」　兩派戰翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友每天早上習慣喝超商的精品拿鐵，而她會事先給男友一周的錢，請對方幫忙買，事後也不會討回找得零錢；沒想到，日前她到超商買咖啡時，震驚得知已超過一周的優惠活動，認為男友欺瞞她，忍不住求問「是我太小氣、太大驚小怪嗎？」

女網友在Dcard提到，「我和男友每天早上都會在樓下小七買兩杯精品拿鐵，一杯90塊，我們各付各的，由於男友動作比較快，我還要化妝準備時間比較久，所以幾乎都會請他幫我買，而且上班時段需要排隊一下，這樣我下樓的時候，咖啡差不多也做好了。」

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她表示，平常都會直接給500元，作為一個禮拜的咖啡費用，「10塊錢沒找我，我覺得還好，畢竟不是大數目，而且他要提早下去排隊，找我一堆零錢也麻煩，偶爾假日他會請我喝個飲料，基本上算是把多的錢還我了。」

這個模式維持近半年，直到日前原po臨時起意到小七買咖啡，結帳時店員提醒她，兩杯99元是否要多帶一杯，這番話讓她瞬間傻眼，「男友都沒有多還我錢，而且活動已經持續一個多禮拜了，等於每天多拿我4、50塊；更生氣的是，我主動跟他講，他才說沒注意，會再還我。」

▲原po主要在意的是，男友沒主動告知。（圖／翻攝自Dcard）

然而，這樣的說辭根本無法說服她，不禁怒道「每天都在結帳的人怎麼會沒發現？況且他都是現金結帳，又沒有習慣用信用卡或icash付款，然後這種特價活動應該也常常有，不知被多拿了多少，有一種被欺騙的感覺。」

對此，一派網友理解原po憤怒的點，「故意不說的吧，就是看準妳每次都交給他買，也不過問他找得錢是多少，這才不是小不小氣的問題，是有種被佔便宜的感覺好嗎」、「跟小氣沒關係啊…男生沒主動講就很奇怪了」、「明明男生就在坑人錢，大家是沒看文章嗎？雖然是男友沒錯，不過偶一為之還好，每次都這樣也不對吧」、「原po的重點不是10元啊！是特價沒告訴她，而且精品咖啡超級常有活動耶，持續半年特價的價差累積起來很多欸，今天不管是對方是朋友、家人、另一半都會傻眼好嗎」。

但也有不少人吐槽，「毛一堆，自己動作慢，人家早下去排隊幫妳買，還要因為幾十元被靠北，人家也只是沒留意，錢也還給妳了，還要上來發文公審，小氣的是妳」、「是妳太小氣」、「是情侶不用計較那麼多吧！他也花時間跟行動提早去買了，可能在買的時候沒留意這麼多啊」、「那妳就自己買啊！人家花時間幫妳去買還罵人家」。

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