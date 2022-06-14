基隆+983！確診人數跌破千　6歲以下+39...專責病床空床率45.8%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心14日公布國內本土病例新增6萬6119例，基隆新增832例，外縣市通報97例，占18.13％。市長林右昌表示，在這1156例中，其中女性423人、男性409人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有164人占19.71%，35-44歲次之，有135人占16.23%；至於75歲以上的長者有29人、65-74歲有65人、6歲以下有39人。

林右昌指出，本市居家隔離人數共計827人，全市社區篩檢站5月26日起改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報4143人，3925人症狀給藥；6月14日上午通報確診53人，其中52人症狀給藥。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有237床，目前已收治129人、空床108床，空床率45.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症54名、中症17名、輕症23名；部立基隆醫院：重症3名、中症9名、輕症15名；三總基隆分院：中症5名、輕症1名；礦工醫院：輕症2名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估10萬2656人，利用快速通道的有2萬9354人，有5萬0917人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬8673人，其中條件不符合則有1萬2244人。

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