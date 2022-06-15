台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

▲國台辦表示，台灣輸陸的白帶魚外包裝檢出新冠病毒。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

國台辦今（15日）指出，從台灣輸入大陸的冰鮮白帶魚的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號規定，6月10日起，暫停接受相關企業的產品進口申報1週。農委會回應，大陸應提出完整科學依據。

國台辦發言人馬曉光指出，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測，嚴格防範新冠肺炎疫情輸入風險，切實保護民眾健康安全。根據國台辦資料顯示，此企業為北都冷凍食品工業公司，該公司聽聞此事表示，完全不知道有這件事，而公司只是受委託加工包裝，過去沒有發生過相關狀況。

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農委會發言人陳淑蓉表示，目前的科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國近年來不斷針對不同國家以COVID-19病毒為由影響國際貿易，中國應提出完整科學依據，我方會透過兩岸相關平台具體要求中方提供科學證據。

防檢局副局長徐榮彬表示，新冠部分要去問食藥署，除非是動物病毒或相關藥品，防檢局才會介入，也就是除非該魚類真的有藥物殘留等狀況。

另外，針對日前也禁台灣石斑魚，馬曉光強調，是為了保護大陸民眾健康，這是正常、安全防範的舉措，科學合理。