美國務院重申「台灣海峽是國際水域」　具可航行、飛越自由

▲美軍第七艦隊今年5月通過台灣海峽。（圖／翻攝自第七艦隊官網）



記者張方瑀／綜合報導

中國大陸日前稱對「台灣海峽」擁有主權權利與管轄權，我國外交部與陸委會皆強調，台灣海峽為國際水域。美國國務院則支持台灣說法，在國際法的保護下，台灣海峽具有可航行和飛越的自由。

根據《路透社》報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）14日在電子郵件中向路透表示，「台灣海峽是國際水道（The Taiwan Strait is an international waterway），這意味著台灣海峽是公海自由區域，包含可航行和飛越的自由，都是受到國際法保障的。」

普萊斯指出，世界對於台灣海峽的和平穩定有著持久的利益，這對印度太平洋地區的安全與繁榮至關重要。他還重申了美國對中國「在台灣問題上咄咄逼人」言論及活動的擔憂，「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛越、航行與行動，包含通過台灣海峽。」

中國大陸外交部發言人汪文斌13日表示，台灣海峽不是國際水域，中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權。五角大廈發言人邁納斯中校（Martin Meiners）回應，「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行及航行，這也包括通過台灣海峽。」

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