玩自由落體「高空甩出」當場摔死　14歲少年超重搭乘慘送命

▲桑普森（Tyre Sampson）搭乘自由落體，卻遭拋飛身亡。（圖／翻攝臉書Florida Police Scanner、推特@albieconcepts）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州遊樂園ICON Park於3月發生恐怖意外，14歲少年桑普森（Tyre Sampson）搭乘自由落體時，在時速120公里的下墜過程中，從座位上被拋出，當場喪命。最新調查結果顯示，他的體重比設施安全體重限制多出96磅（大約43.5公斤），可能是釀成悲劇的原因之一。

《每日郵報》報導，桑普森身高6呎5吋（約195公分）、體重383磅（約173.7公斤），是一名前途光明的橄欖球員，但也因為體型因素，被遊樂園其他設施拒載。他最終成功搭上這座高度430英尺（約131公尺）的刺激設施，未料因此送命。

911報警電話錄音中，一名女子情緒激動描述現場畫面，「他們說他還有呼吸，但沒有反應了。看起來，他的手臂和腿都斷了。」她還說，桑普森「是個大塊頭，肚子朝下趴著」，由於沒人能夠將其姿勢翻回仰面躺平，所以無法實施心肺復甦術（CPR）。

▲桑普森身材魁梧，在意外發生前，以安全考量為由，被其他遊樂設施拒載。（圖／翻攝臉書Florida Police Scanner、推特@albieconcepts）



奧蘭治郡法醫辦公室指出，死者頭部、頸部及軀幹嚴重內傷，死因是意外。當局聘請的外部工程師分析後表示，自由落體安全體重限制為287磅（約130公斤），而桑普森座位上的感應器被手動調整過，以利加大空間、容納乘客身材，卻反而導致安全桿未能提供妥善保護。

根據遊客說法及現場流傳影片，桑普森出發前，似乎就沒有扣緊安全桿。意外發生後，工作人員立刻遭受質問，但2人都堅稱，確實有檢查防護措施。

桑普頓父母對遊樂園、自由落體製造商及地主提告，指控業者過失致死，未能警告像桑森普森這樣身材的人，搭乘遊樂設施將有風險，也未能提供合適的固定裝置。

父親亞內爾（Yanell）說，其他設施的工作人員都曾警告，他兒子的身材無法安全搭乘，但自由落體工作人員卻揮手放行。根據友人說法，桑普森在出發前非常擔心，甚至有點恐慌，還跟隔壁朋友說，「如果我不能安全著陸，你可以告訴我爸媽『我愛他們』嗎？」

園方律師表示，桑普森的死是一場悲劇意外，但他們持續與家屬溝通，並且積極配合調查。

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