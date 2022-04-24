10人洗劫LV專櫃「拿了就跑」瞬間得手410萬　快閃上車畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州發生一起離譜事件，10名歹徒闖入路易威登（Louis Vuitton）專櫃，把價值超過14萬美元（約新台幣410萬元）的商品洗劫一空，全程只花了幾分鐘。警方目前尚未逮捕任何人，但已公布監視器畫面，希望盡速把盜賊繩之以法。

▲歹徒幾分鐘內把LV專櫃洗劫一空。（圖／翻攝漢密爾頓郡警長辦公室）



綜合外媒報導，20日下午3時左右，嫌犯在購物商場「肯伍德鎮中心」（Kenwood Towne Center）門口下車，他們全都戴著頭套及手套，明目張膽地走進LV專櫃，推開店員並且瘋狂搜刮架上商品，接著迅速奔出，擠上一輛道奇休旅車（Dodge）及一輛黑色轎車，揚長而去。

許多顧客目睹這場快閃搶案，都被嚇得立刻通報，未料才一轉身，嫌犯早已逃之夭夭，保全也來不及趕上。漢密爾頓郡（Hamilton County）警方證實，嫌犯僅花幾分鐘就把專櫃洗劫一空，而嫌疑車輛最後一次被目擊，是在1-71公路北上方向。

▲保萊羅對LV快閃搶劫事件發表評論。（圖／翻攝推特@ShereeWLWT）

WLWT主播保萊羅（Sheree Paolello）在推特上爆料，LV員工似乎被禁止與搶匪或扒手正面對峙，「有個朋友告訴我，她親眼看到有人在那裡行竊，趕緊指給經理看，結果經理說『對，我們知道，但我們不被允許阻止他們。』」不過，這個說法未獲LV證實。

近年以來，美國各地「高調搶案」數量激增。許多人認為，這應該歸究於對非暴力犯罪的懲罰力道不足。與20日搶案鄰近的最大城市辛辛那堤（Cincinnati）也發生類似情況，與2021年同期相比，該城市今年搶案數量增加12%，從344件提高至385件。

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