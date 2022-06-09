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網紅小玉賣換臉A片出庭又道歉　5被害人拒絕原諒「怒眼狠瞪」

▲▼網紅小玉朱玉宸賣換臉A片案新北地院辯論終結，被害人高雄市議員黃捷出庭後受訪，還跟小玉同框 。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼網紅「小玉」朱玉宸（後中）涉賣換臉A片案新北地院辯論終結，被害人高雄市議員黃捷（前）出庭後受訪，還跟小玉同框 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前網紅「小玉」朱玉宸涉以「深偽Deep Fake」AI技術，合成100多位知名女性民代、藝人和小模的換臉A片，上網販賣獲利超過1300萬元，被依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴，新北地院今辯論終結，高雄市議員黃捷等5位受害人出庭表示不原諒朱男，受害人委任律師具體請求重判朱男12年徒刑、共犯莊炘睿8年徒刑，法官諭知下月（7月）21日下午宣判。

今共有5位遭朱男盜用容貌偽造不雅影片的被害人出庭，其中黃捷專程從高雄北上，她表示至今仍有不雅片在網路流傳，她與同庭4位被害人都要求依法重判。黃捷與其中3人各提起附帶民事求償100萬元，盧姓被害人顯然餘怒未消、不肯在朱男面前開口，被法官訊問求償金額時，僅以手勢比出1，0，0表達。

但汪姓被害人只求償10萬元，由於她是第一個回答的被害人，庭外被記者詢問會不會想比照其他被害人提高金額，她說不會，她自認受害情形輕微，僅被合成一支影片約5分鐘，而且「很不像」，她猜想原因是她上傳YouTube的影片都直視鏡頭，不像其他被害人有各種臉部角度，所以AI無法靠運算技術模擬她的臉部變化。

朱男開庭時表示認罪，自稱已反省，他看著庭內5位被害人說：「很誠摯道歉！」辯護律師說朱男配合偵辦、交出電腦主機，沒任何隱藏，也始終認罪，朱男與本案被害人不相識，都是因為會員的要求，所以使用來自對岸的Deep Fake軟體加以剪輯製造，犯罪所得沒花光，已被檢方查扣900多萬元，請被害人向國庫申請彌補所受損害，希望法官考量朱男「道歉多次」，從輕量刑。

▲▼小玉出庭。（圖／記者陳以昇攝）

▲網紅「小玉」朱玉宸（中）今出庭向5位到庭的被害人道歉，反遭被害人瞪視認為欠缺誠意。（圖／記者陳以昇攝）

黃捷等5位被害人一聽朱男和律師的說詞，不約而同轉頭瞪著朱男，朱男彷彿感受到眾女目光如劍，默默低下頭去，直到最後陳述時，朱男才又向5位被害人表示：「再次非常抱歉！」

共犯莊男認罪表示受金錢迷惑而犯案，造成被害人麻煩，他非常對不起，求法官輕判，讓他早日回歸社會、賺錢賠償。辯護律師稱莊男從小父母離異，由外婆養大，家境不好，朱玉宸是莊男同學的哥哥，每月給莊男10萬元酬勞，莊男財迷心竅、糊裡糊塗做了一年多，犯罪所得130萬元都被沒收，莊男理解被害人所受傷害與痛苦，但無力負擔鉅額賠償。

▲▼網紅小玉朱玉宸換臉A片新北地院辯論終結，共犯莊炘睿遭被害人律師求刑8年，開完庭不發一語 。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅「小玉」朱玉宸涉賣換臉A片案新北地院辯論終結，共犯莊炘睿遭被害人律師具體求刑8年，開完庭不發一語 。（圖／記者黃哲民攝）

律師林瓊嘉受16位被害人委任出庭，表明每位被害人各附民求償120萬元，林瓊嘉指朱男所做換臉片在真相查明前，被害人無端遭大眾誤解做了什麼壞事，如今雖查明，但影像已散播出去，10年、20年後，被害人為人妻、為人母時，這些資料還在流傳，誰能想像她們的痛苦，「不應該如此踐踏女性尊嚴」。

林瓊嘉指出，朱男的犯行很簡單、獲利高達上千萬元，出庭的時候，被害人驚恐害怕，甚至哭著不敢入座，被告卻一副理所當然的模樣、沒有害怕，被害人基本尊嚴被踐踏，他批朱男與莊男「你們的痛，絕對比不上被害人的痛」，因此具體請求將朱男、莊男所犯各罪一罪一罰，朱男每罪各判刑2年，合併執行12年徒刑，莊男每罪各判刑1年2月，合併執行8年徒刑。

朱男與莊男一聽被具體請求重判，當庭有如被點穴，法官諭知全案訂於下月（7月）21日下午4點宣判。朱男和莊男開完庭不發一語，黃捷受訪表示，本來希望看到朱男真心誠意懺悔，但朱男在法庭並沒讓被害人感受歉意，「我們只有感受到更多的憤怒！讓人覺得很遺憾！很難受！」其餘4位被害人都婉拒受訪。

本案源於前年（2020年）底，檢警接獲被害人報案求助，查出朱男（26歲）設立「台灣網紅挖面」推特（Twitter）帳號與粉絲團，販賣利用「深偽Deep Fake」AI技術合成的換臉A片，以現成A片片段，將女優臉孔換成遭「盜臉」的知名女性容貌，達到以假亂真程度。

檢警查出，受害女性以知名藝人、網紅、直播主居多，包括雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉，還有多位正妹民代，包括黃捷、立委高嘉瑜等人，受害者超過100人，引起社會關注，檢警去年（2021年）10月18日搜索朱男住處與工作室，約談朱男與莊男，朱男交保為30萬元才免於被羈押，檢方今年（2022年）3月起訴朱男和莊男。

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