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6個月女嬰發燒「全身抽搐」！確診母衝出家門崩潰求助：救命

▲▼媽媽發現女兒全身抽搐，嚇得衝出門求救。（圖／翻攝臉書）

 ▲媽媽發現女兒全身抽搐，嚇得衝出門求救。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

小孩子確診重症，總是會讓父母嚇壞！一名女子分享，6個月大的女兒確診發燒，原先吃了退燒藥症狀緩解，沒想到早上突然全身抽搐，嚇得她趕緊衝出家門求救，一入院就住進加護病房，治療的過程讓她險些崩潰。

這名女子在臉書上分享，女兒7日凌晨3點左右第一次發燒，溫度到了38度多，還吐2次奶，當時她立刻投餵退燒藥，女兒也立刻退燒，活動力、精神也很好，後續就睡著了，體溫也確實降了下來，怎麼量都沒有再發燒。

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沒想到，女兒早上8點多突然動了一下，不但全身抽搐、眼睛上吊、嘴唇發紫，還完全沒有反應，嚇得她立刻抱起小孩，衝出家門邊哭邊喊救命，當時有位好心的機車騎士幫忙打電話叫救護車，但接線端不斷詢問問題，還告知「自己送醫院會比救護車還要快」，於是她只能再拜託騎士幫忙載送到醫院。

女子到了醫院，等到下午4點左右才有病房，醫師告知要立刻住院，也有提醒她，若再發作一次，可能就不是普通的發燒引起的熱痙攣，沒想到女兒剛住院半個多小時，就又開始發燒、抽搐，時間持續了將近5分鐘。

由於醫護人員進入病房要全副武裝，相當費時，女子怕醫護到場時女兒的症狀已消失，於是拿起手機錄影，而醫護到場時，女兒也確實沒了抽搐的症狀，這段影片真成為醫師判斷的證據。

▲▼救護車,醫療。（圖／記者周宸亘攝）

▲熱心的騎士幫忙撥打119，接線端卻告知，自己將孩子送醫會比較快。（示意圖／記者周宸亘攝）

醫師懷疑是腦炎，立刻將人送去做斷層掃瞄，結果顯示腦部水腫，要盡快轉到大醫院去，嚇得女子崩潰痛哭。女子趕緊帶女兒轉到台北馬偕醫院，而醫師在報告出爐以前，就施打了抗病毒、降腦壓、抗癲癇、免疫球蛋白等藥物，還告知無論報告結果如何，若這些藥有效，症狀就會好轉，如果沒效「也沒有藥可以救了」。

女子為女兒的情況感到十分擔憂，連續2天沒辦法睡覺、吃不下東西，深怕女兒出什麼意外，就連醫護也來勸她休息，因為她本身也是確診者，所幸女兒在打藥、昏睡的過程中逐漸恢復，第五天終於有辦法坐在床上、翻身。

後來醫師告知，從女童的報告來看，腦炎的機率不高，可能是複雜性熱痙攣，而這次的新冠病毒在臨床上，也證實更容易引發熱痙攣，好發在6個月至6歲以前的兒童，這類患者大腦還沒發育完全，會導致不正常放電，對身體沒什麼傷害，但會讓家長嚇一大跳。

女子分享女兒確診治療的過程，也相當感慨，若是1歲以下的兒童發燒，父母應該直接送急診，有嘔吐也直接送急診，因為腦壓高可能引起嘔吐，如果真的有腦炎的症狀，可能短時間內人就走了，「不管如何真的要小心再小心，每個孩子都是寶，看到新聞那些走了的小孩真的很難過…。」

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