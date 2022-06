布林肯批「中國對台行徑危險」　呼籲以俄烏情勢為戒

▲美國國務卿布林肯(Antony Blinken)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電

美國國務卿布林肯今天接受美媒專訪,批評中國近年來對台行徑具潛在危險性,恐破壞穩定。他表示,俄國侵烏遭多國聯合抵制,中國應引以為戒,並重申美方會協助台灣抵禦侵略。

布林肯(Antony Blinken)今天接受美國公共電視網(PBS)「新聞時段」(NewsHour)節目專訪,談論俄烏戰事、兩岸情勢及總統拜登(Joe Biden)7月訪問中東等時事議題。

A swath of U.S. foreign policy from the war in Ukraine to relationships in the Middle East have presented challenges that fall to the desk of @SecBlinken. @JudyWoodruff spoke with the Secretary of State earlier today about those challenges. https://t.co/x2wbLMyl6O pic.twitter.com/DX81IICWob