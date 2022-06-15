布林肯批「中國對台行徑危險」　呼籲以俄烏情勢為戒

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電

美國國務卿布林肯今天接受美媒專訪，批評中國近年來對台行徑具潛在危險性，恐破壞穩定。他表示，俄國侵烏遭多國聯合抵制，中國應引以為戒，並重申美方會協助台灣抵禦侵略。

布林肯（Antony Blinken）今天接受美國公共電視網（PBS）「新聞時段」（NewsHour）節目專訪，談論俄烏戰事、兩岸情勢及總統拜登（Joe Biden）7月訪問中東等時事議題。

A swath of U.S. foreign policy from the war in Ukraine to relationships in the Middle East have presented challenges that fall to the desk of @SecBlinken. @JudyWoodruff spoke with the Secretary of State earlier today about those challenges. https://t.co/x2wbLMyl6O pic.twitter.com/DX81IICWob — PBS NewsHour (@NewsHour) June 14, 2022

談到中國犯台可能性，是否因為俄羅斯在烏克蘭戰場失利而降低，布林肯表示，他無法揣測中國未來會做什麼，或不會做什麼，但美國正努力改變可能影響北京決策的大環境。

布林肯指出，針對台灣議題，美國長年政策沒有改變，且向來致力確保不會有任一方單方面改變現狀。但很不幸的，過去10年來，中國在國內行徑越來越具壓迫性，在國外則越來越具侵略性，包括對台灣採取具潛在危險性、可能破壞穩定的行為。

布林肯奉勸北京，應把國際如何回應俄國侵烏納入考量。他說：「這麼多國家聯合抵抗（俄羅斯）侵略，不僅確保烏克蘭獲得所需支援，也確保俄國為此付出代價。這是我認為中國在思考未來時，必須看看的事。」

至於若中國武力犯台，美國是否會出兵防衛台灣，布林肯未正面回應，僅重申美國會持續遵循承諾，協助台灣自我防衛。

他表示，如同美方過去多次所指，美國不只會致力遵循「一中」政策，也會遵循「台灣關係法」及在該法下的責任，確保台灣具備有效自我防衛及最終抵禦任何侵略的能力。