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你不知道的超商隱藏功能　亞太首創超商購卡10分鐘開通　送購物金再抽iPhone

▲▼ 亞太 。（圖／業者）

▲亞太推出年中慶活動，限時申辦抽iPhone13 Pro和AirPods3，至全家購卡最高享$500購物金。（圖／記者周辰亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

居家防疫期間民眾除了網購外送到府，最常去的地方不外乎巷口的超商便利店，舉凡購物、繳費、影印、收送貨，就算什麼都不做，只是待在店裡吹冷氣喝咖啡都愜意。堪稱地表最強的台灣超商有超實用隱藏版功能你一定要知道，亞太電信與超商合作，首推超商購卡立即開通門號服務，以往必須跑一趟實體電信門市，現在透過數位門市申辦再到超商購卡，10分鐘就能完成開通，而且不受營業時間限制，24小時隨時辦立刻用。因應618購物節，亞太電信更祭出年中慶活動，即日起至6/30於數位門市申辦指定資費就能加抽iPhone13 Pro和AirPods(第3代)，至全家購卡最高再送$500購物金！

許多網友都曾遇過緊急需要辦門號卡，沒辦法花太多時間到電信門市，線上申辦還要等3~7個工作天，實在令人崩潰！民眾想要「快狠準」辦門號，最好像買咖啡一樣10分鐘內就能到手，亞太電信為滿足民眾需求與便利商店合作，你只要趁著空檔時間走到巷口的全家、萊爾富便利超商購買SIM卡、數位驗證、自助開通10分鐘就能使用；亞太電信簡化線上申辦流程，對比過去完成線上作業後還要郵寄資料，時間大幅縮短數百倍，不只少了資料文件來回寄送及等待的時間，也可避免文件在運送過程中遺失。

▲▼亞太電信數位門市購卡。（圖／記者周宸亘攝）

▲只要到巷口超商購卡驗證，10分鐘就能開通門號！

「沒讀卡機要怎麼身分認證？是只有我沒有嗎？」網友在社群發問線上身分認證老是卡在最重要的這關「數位驗證」、「沒有讀卡機連門號都無法開通，還要衝去買讀卡機才能進行下去身心俱疲」，網友大推「亞太電信首推的超商購卡/驗證立即開通簡直是沙漠中的綠洲」，只要登入亞太電信網頁把資料、證件填好，走到巷口超商機台，使用「自然人憑證」或「晶片金融卡」直接數位驗證，解決沒有讀卡機和電腦的問題，也簡化文件來回等待的時間，到巷口超商購卡驗證流程快速便利，這麼便民的服務難怪有網友要大推按讚！

▲▼亞太電信數位門市購卡。（圖／記者周宸亘攝）

▲直接登入亞太電信網頁，將資料、證件填好。

最狂618購物節加碼來了！除了有10分鐘快速申辦服務外，亞太電信依照不同上網和通話需求，提供多元資費方案，並在618購物節推出最狂的蘋果豪禮、超商購物金大方送活動，6/30前只要在亞太電信數位門市申辦$188、$288、$338及$388資費，可以抽超夯iPhone13 Pro、AirPods(第3代)，指定到全家購買SIM卡和數位驗證，爽拿全家購物金最高500元；在眾多方案中要特別推薦的是不限速吃到飽方案只要388元，享有網內通話免費、網外市話免費70分鐘，相比其他業者不限速吃到飽的方案來看，月租費更低、免費通話時間更長，整體回饋更有感！

亞太電信最狂618年中慶活動

▲▼亞太電信,資費,超商。（圖／亞太電信提供）

▲近期推出最狂618年中慶活動，送購物金，再抽iPhone13 Pro、AirPods(第3代)。（圖／亞太電信提供）

 

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關鍵字：

亞太電信資費超商

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