499有找！想辦平價4G吃到飽　還有這四大方案可以選擇

▲想辦平價4G資費還有四種選擇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

電信商推出499資費吃到飽之後，許多用戶都習慣這樣的資費方案，不過近期499專案已經陸續退場，目前三大電信商除非特別方案折扣，否則僅剩下499「限速吃到飽」，或是599的4G吃到飽方案。不過目前仍有些行動電信業者推出更划算的資費方案。

首先「無框行動」主推可以客製化的電信合約，不喜歡強制綁約的消費者可以自由選擇，並與中華電信合作，使用中華電信基地台，因此連線狀況穩定。目前也推出上網466 4G吃到飽的方案，不須綁約，通話時間為30分鐘免費，每月依使用流量調整資費，若有吃不完的流量，折抵於當月帳單，最高折抵300元。

不過此方案為限量推出，每月會有限定名額可申請，根據官網訊息顯示，目前僅限台哥大、遠傳、台星、亞太攜碼或新門號申辦。

此外，統一超商的ibon Mobile也是一個選擇，共推出兩種方案，其中377元的資費方案為限速吃到飽，而477方案則為不限速吃到飽，贈送網外+室話70分鐘，綁約12個月，由於使用遠傳系統，因此遠傳用戶也算是網內。

除此之外，一向平價的亞太電信仍有299元吃到飽不限速的方案，不過僅限於新申辦與攜碼辦理。

而台灣之星同樣在自由配方案中，若不選擇免費通話時數，則4G吃到飽僅需要399元。