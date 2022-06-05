澎湖最小確診者！3個月女嬰高燒40度　血氧一度掉92轉負壓病房

▲三總澎湖分院收治3個月大女嬰，見高燒不退、血氧掉剩92，緊急將人轉入負壓病房。（圖／取自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

澎湖縣年紀最小的確診個案是一名3個月大女嬰，1日發燒中症送醫。三總澎湖分院擔心出現腦炎，安排收治住院，但病程發展快速，短短一天就高燒到40度，被轉進負壓病房，持續出現嘔吐、腹瀉症狀，無法退燒，血氧一度掉到92以下。

根據《TVBS新聞網》報導，媽媽1日凌晨發現女兒發燒，幫忙快篩發現陽性，趕忙抱孩子送醫，怎料女兒狀況不見好轉，持續嘔吐昏睡，一路燒到40度。

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院方第一時間不敢大意，除了先給退燒藥，脫去女嬰衣物物理降溫，還一度將女嬰從專責病房轉至負壓隔離病房，直到治療進入第五天，狀況才穩定下來。

澎湖縣政府2日在記者會上公布，新增141起確診個案，其中17例是學生，而且國中小（含幼兒園、托嬰中心）佔9例。年紀最小的是3個月女童、中症，收治於三總澎湖分院。

澎湖縣5日表示，截至4日為止，縣內累計3256例確診，外縣市佔146例；年齡層以20至29歲最多，有720人，其次是30至39歲523人，最少則是90至99歲，僅22人。總計全部中症有8人，重症3人，死亡1人。

不過，根據最新統計，已有2396人出院或解隔，目前尚收治859人，828人居家照護、18人在集中檢疫所照護，另有13人住院治療。

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