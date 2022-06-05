　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

澎湖最小確診者！3個月女嬰高燒40度　血氧一度掉92轉負壓病房

▲三總澎湖分院。（圖／取自Google地圖）

▲三總澎湖分院收治3個月大女嬰，見高燒不退、血氧掉剩92，緊急將人轉入負壓病房。（圖／取自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

澎湖縣年紀最小的確診個案是一名3個月大女嬰，1日發燒中症送醫。三總澎湖分院擔心出現腦炎，安排收治住院，但病程發展快速，短短一天就高燒到40度，被轉進負壓病房，持續出現嘔吐、腹瀉症狀，無法退燒，血氧一度掉到92以下。

根據《TVBS新聞網》報導，媽媽1日凌晨發現女兒發燒，幫忙快篩發現陽性，趕忙抱孩子送醫，怎料女兒狀況不見好轉，持續嘔吐昏睡，一路燒到40度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

院方第一時間不敢大意，除了先給退燒藥，脫去女嬰衣物物理降溫，還一度將女嬰從專責病房轉至負壓隔離病房，直到治療進入第五天，狀況才穩定下來。

澎湖縣政府2日在記者會上公布，新增141起確診個案，其中17例是學生，而且國中小（含幼兒園、托嬰中心）佔9例。年紀最小的是3個月女童、中症，收治於三總澎湖分院。

澎湖縣5日表示，截至4日為止，縣內累計3256例確診，外縣市佔146例；年齡層以20至29歲最多，有720人，其次是30至39歲523人，最少則是90至99歲，僅22人。總計全部中症有8人，重症3人，死亡1人。

不過，根據最新統計，已有2396人出院或解隔，目前尚收治859人，828人居家照護、18人在集中檢疫所照護，另有13人住院治療。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
快訊／納達爾勇奪法網第14冠　22座大滿貫金盃到手續寫歷史
「保險套正確戴法」一次看！做錯準備當爸媽
6移工闖紅燈撞人逃逸！台中女斷7肋骨昏迷　家屬痛追「幕後車主
上班玩PTT被四叉貓抓包　北市府科長認錯！「自請處分」
歐陽娜娜人氣「雪崩式暴跌」？　她3點深度解析：綠茶味敗光人緣
大蛇丸公開「激瘦舊照」竟撞臉蔡阿嘎、立委！　網笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／收假日深夜還在塞！國5北向「紫爆」龜速11公里　雪隧回堵4km

澎湖最小確診者！3個月女嬰高燒40度　血氧一度掉92轉負壓病房

兒童接種站圓滿退場！北榮院長陳威明：只要能保護到1個人，汗水就沒白流

腦炎童語無倫次「我們都要死掉了！」　羅一鈞：非新冠專屬症狀

台鐵台中大肚溪南－追分電車線故障　2列車卡半途「集電弓冒火花」

辦桌＆熱炒必吃！自製「鳳梨蝦球」有免油炸法　5步驟輕鬆上桌

畢業歌《成淵高中真神奇》獲最高票卻遭撤換！謝和弦怒轟校方獨裁

6月星座運勢大公開！金牛職場大紅人　專家：本月八卦流言非常多

基隆廟口她吃到脆脆湯餃　一咬吐出「超完整大蟑螂」當場嚇瘋

學生今增3074人確診「總數達22.7萬」！　全台6319校停課

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

快訊／收假日深夜還在塞！國5北向「紫爆」龜速11公里　雪隧回堵4km

澎湖最小確診者！3個月女嬰高燒40度　血氧一度掉92轉負壓病房

兒童接種站圓滿退場！北榮院長陳威明：只要能保護到1個人，汗水就沒白流

腦炎童語無倫次「我們都要死掉了！」　羅一鈞：非新冠專屬症狀

台鐵台中大肚溪南－追分電車線故障　2列車卡半途「集電弓冒火花」

辦桌＆熱炒必吃！自製「鳳梨蝦球」有免油炸法　5步驟輕鬆上桌

畢業歌《成淵高中真神奇》獲最高票卻遭撤換！謝和弦怒轟校方獨裁

6月星座運勢大公開！金牛職場大紅人　專家：本月八卦流言非常多

基隆廟口她吃到脆脆湯餃　一咬吐出「超完整大蟑螂」當場嚇瘋

學生今增3074人確診「總數達22.7萬」！　全台6319校停課

快訊／納達爾勇奪法網第14冠　22座大滿貫金盃到手續寫歷史

快訊／收假日深夜還在塞！國5北向「紫爆」龜速11公里　雪隧回堵4km

發便當預警！《怪奇物語4》有角色會死？　主創神秘解答：不祥預感

讓我兒子上！手套直言勇士G1輪替是個謎　點名浪花小弟需站出來

韓星姜棟元也瘋NFT　虛擬代幣非風潮而是未來趨勢

上班玩PTT被四叉貓抓包　北市府科長林育生認錯「自請處分」

22.8萬起！凱旋Roadsters／Rocket車系新年式配色正式發表

歐陽娜娜人氣「雪崩式暴跌」？　她3點深度解析：綠茶味敗光路人緣

「拜託林祖傑送過去」　陳傑憲克服散光開轟

確診看中醫必做1事！　小牛連假快篩陽「醫院幾乎都休息」先衝PCR

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

本土62080「各縣市病例分佈曝」！

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

IG新功能：長按「跳出視窗」能偷看

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

今增124死　本土增6萬2080例！

最大震度4級　今晨規模3.9地震

男曝啃老2訣竅　一定要考高考

更多熱門

相關新聞

確診亡者火化爭議　柯文哲這樣說

確診亡者火化爭議　柯文哲這樣說

全台新冠肺炎死亡案例已累計超過2800人，確診亡者得在死亡後儘速火化，因此出現不少家屬沒能看見過世親友最後一面的憾事，但指揮中心指揮官陳時中日前稱，從未規定確診亡者得在24小時內火化，引發外界熱議。對此，台北市長柯文哲5日也坦言，他也一直以為是24小時內火化。

台東+750！第2輪快篩實名制6/6開賣

台東+750！第2輪快篩實名制6/6開賣

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

雲林重症6歲男童　已轉普通隔離病房

雲林重症6歲男童　已轉普通隔離病房

彰化+4217！民眾黨端午連假後清消再衝一波　　

彰化+4217！民眾黨端午連假後清消再衝一波　　

關鍵字：

澎湖確診女嬰負壓

讀者迴響

熱門新聞

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

林采緹爬山「穿超辣」！

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

本土62080「各縣市病例分佈曝」！

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

基因實驗出錯　改造出超凶殘倉鼠

「對中生日」爽吃生乳捲買1送1！

野生「三級片女神」現蹤小吃店沒人認出

更多

最夯影音

更多
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面