台鐵徵勞安醫護人員「餐自理+要雙證照」...月薪25250元

▲台鐵徵護理人員開薪25250元挨批。（圖／翻攝自Google map.）

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵彰化機務段近來徵勞工健康服務護理人員，要求具備具護士或護理師證照、取得勞工健康服務護理人員訓練合格證書，不供食宿，不過經過2次公告都沒人應徵，不少人看到薪資25250元，紛紛砲轟一般作業員也該給一餐飯，薪水也沒這麼低，簡直就是帶頭低薪，對此，台鐵也有話說。

台鐵官網上徵「彰化機務段 111 年勞安護理人員契約乙種普通工職務代理人員」，工作時間從今年4月11日起至111年10月8日止，必備條件具中華民國國民，具護士或護理師證照與取得勞工健康服務護理人員訓練合格證書，不供膳、不供宿、有勞健保，公告2次都沒人願意應徵。

▲台鐵彰化機務段徵護理人員25250元挨批。（圖／翻攝自台鐵官網）

有護理人員私下說，一般醫院的護理人員薪水也沒開這麼低，還需要專業雙證件，這簡直無法理解，台鐵也對此解釋，主要是原來的護理人員每月薪資有超過3萬元，請育嬰假到10月，之後也會辦離職，才會開出缺。

台鐵彰化機務段強調，現在進行第3次公告，已經有人願意前來應徵面試，目前以臨時人員辦理，據了解這名應徵者也將參加台鐵考試，才會先想來擔任代理人員，下周將有評定委員會處理。