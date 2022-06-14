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北中部疫情已過高峰！確診地圖曝光　本土累積逾298萬例

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者朱祖儀／綜合報導

今（14）日全台新增6萬6119例本土確診個案，分布在22縣市，其中只有台中市確診數破萬例，其餘縣市新增確診數均在萬例以下。稍早疾管署更新「本土病例地圖分布」，可發現六都均為深咖啡色，累積超過18萬例以上。

今日新增6萬6119例本土病例，個案分布為台中市1萬0210例、高雄市9625例、新北市7857例、台南市6288例、彰化縣5239例、桃園市4898例、台北市4195例、屏東縣3249例、雲林縣1861例、苗栗縣1681例、南投縣1650例、新竹縣1609例、嘉義縣1418例、宜蘭縣1295例、新竹市1155例、花蓮縣962例、嘉義市912例、基隆市832例、台東縣787例、澎湖縣250例、金門縣126例、連江縣20例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」來看，從今年1月1日統計至今，全台累積298萬9912例本土確診，六都皆已超過18萬例以上，其中累積確診數最多的仍為新北市73萬9719例，其次為桃園市36萬7556例、台北市32萬0068例、高雄市31萬5800例、台中市30萬9976，第六名則為台南市18萬2843例。

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲羅一鈞指出，目前北部及中部疫情已過高峰。（圖／指揮中心提供）

對於目前疫情狀況，醫療應變組副組長羅一鈞表示，北部及中部疫情已過高峰，中部持平有下降趨勢，預期未來一週會有下降趨勢。至於南部的情形，從整體病床情形來看，南部佔床率已接近最高點，預期未來一週會有下降趨勢，後續還有待觀察。

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