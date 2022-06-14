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人生最精華階段在牢裡！「台灣阿龍」一個翻轉的更生人

▲桃園市俞姓男子去年11月間行經平鎮區石門大圳過嶺支渠，因區公所施工步道綠化工程導致道路縮減，俞疑似不滿現場2公務員回覆，竟對2人拳打腳踢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲一名更生人在他人生最精華階段因案入獄，直到父親身染重病時才覺悟，靠著在父親臨終時的承諾「完成大學學歷，做一個有用的人」翻轉人生。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

你曾經聽過<台灣阿龍是在哈嘍>的「角頭故事」嗎？一位接地氣的中年大叔，口沫橫飛地說著「看守所」與「監獄」的故事，在台灣阿龍FB留言區裡有許多一般人看起來特別的提問與發言，讓人不禁好奇想問阿龍是要業配什麼？又或者是想要表達什麼？「其實這是一個勵志正向的節目」台灣阿龍的主角阿龍這麼說。

翻轉1.  八年八個月的沉潛和深省，阿龍徹徹底底地覺醒！

阿龍年輕的時候血氣方剛又狂妄好鬥，加入了所謂的地方幫派，當時少不更事，在自以為講義氣及英雄主義心態作祟之下，懵懂無知一路橫行，終究步入歧途。在35歲那年，也是人生最精華、最寶貴的青春歲月，阿龍因案入獄。服刑期間，度日如年，他眼看著年邁的雙親為了自己奔波勞碌，瞬間黑髮斑白、形色憔悴的模樣，阿龍除了悔不當初和自責之外，更對父母深感抱歉。此時的他如夢初醒般領悟了人生的真諦，也開始下定決心勇敢面對自己曾經犯過的錯並且為自己的行為負責。

然而就在這段服刑期間，父親身染重病，為了爭取最後陪伴的機會，阿龍在獄中努力地表現良好，並且成功移往外役監，在父親臨終最後的三個月得以獲准假釋。

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翻轉2. 更生人進修大學，阿龍百感交集，盡在不言中

自父親離世之後，母親也因為照顧父親而中風，有大半年的時間阿龍每天推著行動不便的母親復健，當時一方面懊悔自己年少時有多麼無知，一方面心中也時刻想著臨終時對父親的承諾-「完成大學學歷，做一個有用的人」，於是阿龍勇敢面對自己特殊身分，專心準備大學甄試。感謝社會仍然給予更生人機會，經過一番準備，阿龍真的通過面試錄取了國立台北大學，阿龍說入學前一晚跟要出獄前一晚的心情一模一樣，百感交集難以形容￮

今年六月阿龍將在三峽校區台北大學的畢業典禮上，代表企管系畢業生上台致詞，阿龍終於可以大聲坦然地向天上的父親說：「爸爸我兌現了對您的承諾」。

翻轉3. 過去的我成就現在的我，阿龍不忘回饋社會

當了十多年小弟口中的大哥，蹲了五年多的苦窯，阿龍到了四十歲才重新開始自己的人生。在家，他是身兼母職的父親也是母親又撿回來的好兒子；在外，他則踏實地經營生意。因著自身的經歷讓阿龍對更生人有更多的不捨，也希望能盡其所能來幫助更多需要幫助的人。<台灣阿龍是在哈嘍>的「角頭故事」分享了更生人的心路歷程及不為人知的故事，看似阿龍詼諧ㄗㄨㄚˋ故事，卻無一不是要叮嚀大家「歹路不能行」，阿龍用自己過往的歧途人生，開啟了自己的翻轉人生，卻也不忘要回饋社會！

想要ㄗㄨㄚˋ到什麼時候？

阿龍笑笑地說：這是一個勵志正向「翻轉人生」的節目，我知道不可能看了我的節目之後就不會再有犯罪發生，但是誠摯的希望年輕人在衝動時能停來多想想，以阿龍為借鏡，也希望能藉著節目幫助社會上需要幫助的人，讓越來越冷漠的社會注入更多愛與善的力量。

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