《少年吔》看電影做公益

▲《少年吔》電影與遊戲軟體公司推出限量套票組，銷售所得將全數捐給更保新北分會，幫助更生失依家庭。（圖／更生保護會提供）

更生保護會新北分會於民國111年4月1日舉辦「少年吔電影欣賞X點亮孤單•幸福返航公益記者會」活動，會中邀請法務部保護司、台新金控、更生保護會、新北地方檢察署及新北市榮譽觀護人協進會等，以實際行動號召民眾觀賞並支持更生人顏正國所拍攝的電影《少年吔》。

目前正在熱映中的《少年吔》，為顏正國自導自演的作品，講述台灣青少年因為混幫派而被判刑，出獄後想從善卻又墮落的無奈命運，以及重新適應社會的種種更生歷程。顏正國因受到許多人的幫助而重回演藝圈，立志拉更生人一把，《少年吔》的演員中有50餘位都是更生人。更值得一提的是，顏正國並藉由《少年吔》電影，邀請觀眾一起作伙看電影做公益，與芬格國際股份有限公司（遊戲軟體）推出限量套票組，銷售所得將全數捐給更保新北分會，幫助更生失依家庭翻轉未來。

顏正國用行動證明更生人重返社會的決心，憑藉著不斷的努力，重新贏得社會大眾的認可，深信更生人和一般人一樣，也可以勇敢圓夢，開展新人生。（本文轉載自《臺灣更生保護會甦活人生2022年5月電子報》）