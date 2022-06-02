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更生傳愛粽享幸福　東森慈善基金會贈清寒更生家庭端午禮

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲東森副總許生忠(左)代表董事長王令齡致贈端午禮品給清寒更生家庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

單親媽媽小齡（化名）為了養活4個孩子，一度誤入歧途，現在努力兼差賺錢更生，但受疫情影響，工作機會減少，龐大的經歷壓力讓小齡喘不過氣，台北地檢署與台灣更生保護會台北分會結合社會資源關懷清寒更生家庭，東森社會福利慈基金會董事長王令麟也捐款購買更生產品，發送給小齡和其他更生人，讓脆弱的更生家庭也可開心度過端午佳節。

更保台北分會透露，小齡因為家暴關係，母兼父職需照顧4個稚幼小孩並獨自負擔家庭經濟，且最小女兒只有三分之一肺功能，身體虛弱，需由小齡隨時背在身上貼身照顧，醫生評估需要開刀，小齡積極工作籌措醫療費用，生活壓力相當大。

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雖然小齡平時四處兼職賺錢，但因疫情關係，兼職工作連帶減少，影響案主收入，致案主雖有些許福利補助仍入不敷出，適逢端午節佳節，台北地檢署、財團法人台灣更生保護會台北分會結合社會資源購買更生產品發送清寒更生家庭。

而東森社會福利慈善基金會每逢佳節，王董事長令麟也都會捐款購買更生事業體產品，關懷發送給清寒脆弱更生家庭，也間接幫助剛創業的更生同學，讓更生事業可挺過疫情，脆弱更生家庭也可開心渡過端午佳節。

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