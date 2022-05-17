「即訓即上工」更生人求職一路順

▲更生保護會拜訪勞動部勞動力發展署鍾錦季副署長，共同研商更生受保護人就業合作模式。（圖／更生保護會提供）

更生保護會於民國111年4月８日拜訪勞動部勞動力發展署鍾錦季副署長，共同研商更生受保護人就業合作模式，並預計推出「即訓即上工」方案。

法務部統計110年出監人數共有30,808人，因此更生人如何在出監後獲得一份工作是一項巨大的挑戰，這不僅是對更生人，對整個社會亦是如此。根據實務觀察，部分更生人可憑藉自己專長或透過技能訓練的提升，謀得薪資待遇不錯的工作，有一部分更生人能夠獲得家人支持協助就業，亦有透過更生保護會提供創業貸款資金而自行創業者；但仍有多數更生人從事技術性不高的產業，或是無法謀得工作，在求職路上不斷碰壁，多次的挫敗導致信心漸失，就業意願低落。

為協助無法順利就業的更生人提升其工作意願及專業技能，更生保護會針對有求職需求的更生人，經由廠商面試錄取後，先由廠商事先安排職前訓練，讓更生人就職前先瞭解並學會職場上所需專業技能，使其正式上工後不再有緊張焦慮及不穩定的情緒感，提前適應工作環境，透過階段性的適應成長，可增加更生人就業穩定度。

更生復歸這條路，不是只有更生人自己努力即可，更需要的是社會上多數人的理解與寬容，而透過「即訓即上工」方案，提高廠商雇用更生人的意願，並透過職前訓練，增加更生人就業穩定度，減少更生人的再犯機率，降低社會成本，協助更生人順利復歸社會。（本文轉載自《臺灣更生保護會甦活人生2022年5月電子報》）