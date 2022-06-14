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首屆分科測驗防疫措施　大考中心曝「考前兩週公布」

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲首屆分科測驗7月11、12日舉行，大考中心表示，防疫措施在考前兩週公布。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

指定科目考試在111學年度首度轉型為分科測驗，預計在7月11、12日舉行，距離不到一個月時間，由於目前疫情仍在延燒，外界好奇防疫措施是否比照之前剛考完的統測或國中教育會考，大考中心主任周兆民今（14日）表示，因為疫情變化還很難預測，分科測驗防疫措施現在還沒確定，但會在考前2週對外說明。

因應108課綱改革，末代指考在去年落幕，今年轉型為首屆分科測驗，考科也從去年10科減少為7科，不考國文、英文、數乙，考試時間也從3天縮短為2天，根據大考中心資料，7月11日第一天考「物理、化學、數甲、生物」等4科，7月12日則考「歷史、地理、公民與社會」等3科。

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而分科測驗從9日起開始報名，下週三（20日）截止報名，由於目前疫情仍處於相對高峰，外界相當好奇分科測驗的防疫措施，是否比照之前剛舉辦過的統測與國中會考。

▲▼ 大考中心主任周兆民說明今年學測成績。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心主任周兆民表示，分科測驗防疫措施將在考前兩週公布。（圖／記者許敏溶攝）

根據今年國中會考防疫規定，確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果考生參加補行考試，居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病考生，則分別安排至不同類型的「第二類備用試場」應試，另每間一般試場人數由原本42人降載為36人，也不准家長陪考。

對於是否防疫規定是否比照會考或統測，大考中心主任周兆民今天表示，跟過往一樣，相關的防疫措施與作為，要在考前兩週才宣布，因為疫情變化還很難預測，所以在還沒確定之前，不方便對外說明，至於居家隔離或檢疫考生是否可以參加考試，或者確診或快篩陽考生無法參加考試，是否可以參加補考，現在也還不是很確定，「這不是我們能決定」，現在都沒辦法回答，因為疫情變化很難預測。

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