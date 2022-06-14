快訊／今本土+66119！僅台中破萬例　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今公布國內新增66,119例本土個案、70例境外移入和、123例死亡。其中本土個案只有台中市破萬例，有10,210例，另外依序為高雄市9,625、新北市7,857、台南市6,288、彰化縣5,239、桃園市4,898和台北市4,195。
▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長。（圖／指揮中心提供）
今日新增之66,119例本土病例，32,025例男性，34,070例女性，24例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市10,210例，高雄市9,625例，新北市7,857例，臺南市6,288例，彰化縣5,239例，桃園市4,898例，臺北市4,195例，屏東縣3,249例，雲林縣1,861例，苗栗縣1,681例，南投縣1,650例，新竹縣1,609例，嘉義縣1,418例，宜蘭縣1,295例，新竹市1,155例，花蓮縣962例，嘉義市912例，基隆市832例，臺東縣787例，澎湖縣250例，金門縣126例，連江縣20例。
而今日新增123例本土病例死亡個案，為62例男性、61例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、119例具慢性病史、79例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月3日至6月12日，死亡日期介於5月21日至6月12日。
▲6/14新增確診。（圖／指揮中心提供）
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