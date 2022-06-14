快訊／今本土+66119！僅台中破萬例　各縣市分佈曝

指揮中心統計，本土個案確診Omicron有99%為輕症或無症狀，但台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳自曝確診後症狀進入第4天，鼻塞、喉嚨痛、全身骨頭痛、咳嗽等10症狀持續發生。她怒斥，「別相信什麼確診輕症或者流感化的訊息。」對此，指揮中心則回應，在病歷上確實看到統計99.7%都是輕症或無症狀「我們只是把事實做呈現。」