日本口罩令「完全鬆綁」還要再等等！政府預測：夏天恐爆新疫情

▲日本政府暫時不考慮完全取消口罩令。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本雖因疫情明顯趨緩，而陸續放寬防疫政策並開放國境，但是由於施打疫苗的免疫力將逐漸減弱，且暑假外出人潮眾多，因此厚生勞動大臣後藤茂之直言，要取消戴口罩等基本防疫規定並不符合現實，未來將根據新變異株流行情況，與專家討論，再來決定是否修正基本防疫政策。

根據《日本放送協會》報導，東京13日新增960例確診，是繼1月11日以來，時隔5個月首度低於1000例，而全國各地的疫情也在持續趨緩，日本13日共新增7956例確診，同樣也是5個月以來首次低於8000例。儘管日本疫情明顯出現緩解趨勢，但面對暑假人潮以及疫苗保護力消退，當局仍不敢大意。

厚生勞動大臣後藤茂之14日表示，根據短期預測，都會區的疫情將會減緩，不過由於民眾接種3劑疫苗或是確診後的保護力隨著時間減弱，再加上暑期來臨，出遊人數也會增加，因此夏天恐將引起新一波的疫情高峰，確診病例有可能不減反增。

有鑑於此，後藤茂之認為，現在就要談放寬包含戴口罩在內的基本防疫措施並不實際，同時也很難明確告知大家到底確診病例要降到多少才可以不戴口罩。後藤強調，將會持續根據疫情變化與變異株流行情況，與專家進行討論，並聽取相關建議，最後再來決定是否要放寬基本防疫政策。

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