以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎　距上次懷孕差22年　

▲日本一名孕婦以為自己更年期到了，沒想到卻是時隔22年再度懷孕。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

日本北海道一名48歲的婦女2021年發現自己身體不適，以為進入更年期，沒想到經過檢查後，卻發現懷孕2個月，最終在2022年4月剖腹產下一名健康男嬰。負責該名產婦的主治醫師表示，超過45歲的孕婦通常都是因為不孕而透過體外授精等方式懷孕，然而這次的案例卻是在47歲高齡下自然懷孕，因此更為特殊。

根據《十勝每日新聞》報導，北海道鹿追町的49歲公務員川上賢次與48歲的妻子川上麗莎（音譯）4月20日喜迎第三胎。回想起懷孕的過程，兩人表示，麗莎2021年10月突然感覺身體不適，當時夫妻兩人都猜測可能是更年期到了，沒想到後來才發現竟是孕吐，到醫院檢查時已經懷孕2個月。

麗莎25歲產下大兒子，並在隔年生下一名女兒，儘管夫妻兩人都一直想要第3胎，但卻未能如願，誰也沒想到會在22年後再度懷孕。負責照顧麗莎的主治醫師服部理史指出，麗莎是帶廣後生醫院20年來第二高齡的產婦，而大多數超過45歲的孕婦都是因為接受不孕治療，使用體外受精等方式懷孕，但是當時47歲的麗莎卻是時隔22年再度自然懷孕，尤為罕見。

儘管夫妻兩人對於能夠迎接新生命而感到喜悅，但是由於高齡懷孕，也讓他們十分不安。尤其麗莎在懷孕前就已經罹患高血壓，隨著孕程的延續，血壓不斷上升，只能透過藥物治療，抑制血壓飆升，並提前住院待產。

到懷孕後期，麗莎肚子裡的胎兒成長速度開始減緩，體重僅正常胎兒的一半，然而此時麗莎的血壓卻不斷飆升，醫師判斷母體的負荷已經到達極限，因此在34週緊急剖腹。所幸男嬰最後安全在4月20日出生，體重1605公克。由於母子情況都不太穩定，因此經過1個多月的調養，才在5月22日順利出院。

兩夫妻7日帶著孩子一同回到醫院感謝醫師，原本出生時體重過低的男嬰也在1個半月後成長到3100公克，而麗莎的身體狀況也逐漸恢復中。

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