石斑含禁藥「源頭3場未檢驗」還要國人吞！　網喊「我OK你先吃」

▲漁業署強調，近3年食藥署未檢出市售石斑魚有用藥 。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者許展溢／台北報導

大陸檢出台灣石班魚含孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還有土霉素超標，暫停進口。事發至今農委會僅強調會祭出措施救農民，呼籲全民多吃石斑魚，不少民眾不滿，為何要吃有禁藥的東西，不解對方有驗到，台灣政府卻說沒事，直言「我OK你先吃」。漁業署今（13日）表示，食藥署近3年抽驗市售的石斑魚都沒問題，這次被禁的源頭在屏東，有3家正調查中。

PTT上超多網友炸鍋，事情爆出至今都幾天了，真的是好奇哪家養殖場？出口商？被撿到禁藥，且都爆出來不就要「自己送檢自清」？尤其可以輸到大陸，肯定不是一般小販，國內也會有通路，沒道理放著有疑似禁藥石斑在台灣流竄。有網友也說，被驗出有禁藥，政府需要去查哪一間有問題， 詭異的是大陸每次都說有驗到，台灣自己怎麼驗都驗沒有。

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還有人說「內銷幾乎不驗的」、「台灣人自求多福」，並提到「孔雀石綠連自己非化學系都知道是致癌物了」，更有人直指「10幾年前屏東就有孔雀石綠的新聞」。有網友則認為，之前台灣鳳梨被禁超丟臉，賣去日本一樣有蟲，不少人更說「我OK你先吃」、「抱歉，大家加油，我不吃魚」。有網友還說，「魚達人以前就說過，魚市場加保鮮劑的魚很多，政府也沒在管，食安永遠只是口號」。

漁業署副署長林國平受訪表示，這次被禁貨源是來自「3家養殖場」，接獲通知隔天派員到屏東，跟縣政府合作，將貨源暫停移動並採樣，目前在檢驗中，並強調檢驗的東西會追，只是實驗室有自己的方法，會盡快，結果出來會統一對外說明、公布結果。

林國平指出，上週六農委會記者會中，防檢局簡報說過了，消費者目前在市面上可以買到的石斑魚都沒問題，食藥署這3年未檢出用藥，國人可以安心食用。林國平也提到，今年初2家石斑魚業者被禁，跟這次3家是不同的。

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