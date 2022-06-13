巧！失而復得　屏東失竊台南找回意外破案有如神助！

▲台南市警六分局在南區夏林路與福吉路口疏導廟會交通時，據報破獲1起屏東遭竊台南尋回之報案人心愛慣用的腳架，這意外破案的巧合，也讓被害人嘖嘖稱奇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局12日晚上6時許在南區夏林路與福吉路口疏導廟會交通時，接獲民眾打110報案稱，他3個月前在屏東遭竊的腳架，竟出現在他人機車踏板上，警方獲報立即派員前往查處，當場查獲同為宗教攝影同好之竊嫌，並找回報案人心愛慣用的腳架，這意外破案的巧合，也讓被害人嘖嘖稱奇。

12日米街廣安宮舉行安座遶境活動，市警六分局為使治安平穩、交通順暢，事前多次與主辦單位會勘，並嚴密部署數警力於各路口，不料晚上於夏林路與福吉路口，竟傳出有竊嫌藏於其中，警方獲報前往，被害人說他2支心愛慣用的攝影腳架，竟出現在一個竊嫌的機車踏板上，因為他換上特殊的金色扣環和藍色皮套，所以他一眼認出，這是他3個月前在屏東市民族路參加廟會所遭竊的，價值約新台幣8000元左右，警方立即循線查獲同為宗教攝影同好之竊嫌，依竊盜罪嫌送辦。

40多歲被害陳姓男子，十分感謝警方協助，也對冥冥之中的巧合大感吃驚，3個月前在屏東廟會被竊的腳架，竟然在3個月後在台南尋獲，莫非冥冥之中天理昭彰？

警方表示，執法公務員依據是科技、科學和法律， 雖難對此巧合多做評論，但在員警最深沉的信仰是：「法網恢恢、疏而不漏」，也呼籲：「歹路不通行」，存有僥倖心態的犯罪宵小，千萬不要以身試法，違法一定要付出代價的，不論老天有沒有看在眼裡，警察和法律，早晚會找上你！