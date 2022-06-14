陸禁石斑魚都因「雞蛋放同籃子」？　周春米：危機就是轉機

▲民進黨屏東縣長參選人周春米。（資料照／記者林敬旻攝）



記者呂晏慈／台北報導

繼以檢疫為由禁止我國鳳梨、蓮霧及釋迦銷陸，大陸近日再因藥物殘留全面禁止我石斑魚進口。對此，民進黨屏東縣長參選人、立委周春米今（14日）接受廣播媒體專訪時稱，她相信危機就是轉機，鳳梨撐過來了，石斑魚也可以。

周春米今天中午接受廣播節目「POP搶先爆」線上連線訪問，主持人邱明玉關注，屏東縣是養殖石斑大縣，此次大陸無預警禁台灣石斑魚，對屏東的養殖產業造成很大衝擊，但根據農委會資料，2021年石斑魚有9成銷陸，蔡政府執政至今6年，為什麼還是把雞蛋放在同一個籃子？

對此，周春米回應，近兩年屏縣府因應的方式就是，把外銷市場分散到其他國家，也積極加強冷鏈系統，讓漁獲大出時可急速冷凍處理，以冷藏加工分裝等步驟慢慢銷售，這次受影響的石斑魚約3600公噸，現在大約有1600公噸透過農委會協助，在枋寮重鎮設置國際冷凍加工廠，並針對小家庭開發小型真空包裝，這些都是政府積極的作為。

周春米直言，她相信「危機就是轉機」，屏東的農業走在前面，縣府也一直都在做準備，只是比較少大張旗鼓對外講。她舉例，去年鳳梨也是無預警被大陸禁輸入，但也因拓展其他外銷市場有成，去年鳳梨的價格很好，今年銷到日本的量也增多，「鳳梨可以度過危機，石斑魚也有信心可以度過這次危機」。

邱明玉追問，台灣向世界貿易組織控訴大陸違反國際慣例，似乎被已獨不回？周春米坦言，台灣在國際上的形勢本來就很辛苦，不過，「我們是理直氣壯的一方，也是被侵害權益的一方」，國際是否能處理不掌握在台灣手上，但事在人為，中國確實違反國際慣例，就要說給其他人聽，也要自己做準備。