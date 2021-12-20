沒注意前方機車減速　19歲女騎士追撞！3人車倒地

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區19日下午發生一起交通事故，趙姓女子騎車行駛於文心路一段時，疑未注意前面2部機車因遇車減速，煞車不及直接撞上，造成趙姓女子及張姓男子分別有手腳擦挫傷及腰部受傷，幸無大礙。警方到場對3人實施酒測，無酒駕情形，初判肇因為趙女未保持安全距離，詳細肇事原因由交通大隊釐清調查。

▲女騎士未注意車前狀況，導致3人撞成一團人車倒地 。（圖／截取自臉書社團《八卦村行車紀錄器影片上傳中心》）

本起車禍被後方轎車行車紀錄器給拍下，並由民眾上傳至臉書社團《八卦村行車紀錄器影片上傳中心》，畫面顯示，最前方的機車疑要靠路邊停車而減速慢行，後方2名騎士見狀也跟著減速，未料最後面的騎士疑沒注意到前方狀況，沒有減速便撞了上去，造成3部機車及騎士雙雙倒地，轎車駕駛見狀也跟著擔心驚呼「是怎樣？」

警方調查，趙女（19歲）、張男（62歲）、高女（27歲）等3名騎士，昨日下午3時23分均由大墩十一街沿文心路一段外側車道往向上路方向行駛，行經肇事地點時，高女因看見前方的騎士欲靠邊停車，便跟著減速，而張男同樣減速慢行，但最後面的趙女卻疑未注意車前狀況，煞車不及而撞上前方車。

車禍造成趙女手腳擦挫傷，經送醫無大礙；張男腰部受傷，拒絕送醫；高女無傷。警方到場進行酒測，3人均無酒精反應，初判肇因為趙女未保持安全距離，張男、高女則尚未發現肇事因素。詳細肇責及經過須進一步釐清調查。