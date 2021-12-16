道路變窄貨車機車自小客撞成一團　幸僅1騎士輕傷

▲桃園市蔡姓男子14日上午騎機車行經龜山區振興路往東方高球場時，疑因路幅變窄往內側靠時，後方小貨車與轎車來不急閃躲，造成3車連環撞意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區振興路14日上午發生3輛汽機車連環撞車禍，蔡姓男子騎車行經振興路往東方高球場左轉時，因路幅變窄，蔡南往內側靠，結果被後方小貨車追撞，另名轎車也閃避不及再撞上小貨車，龜山警方到場後為3人酒測，均無酒精反應，初步研判是因路幅縮減且未保持安全距離釀禍，還好僅蔡姓騎士受到輕傷，肇事原因仍在調查釐清中。

▲桃園市龜山區振興路往東方高球場時，14日發生3輛汽機車連環追撞意外，員警在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，14日上午8時40分許，21歲的蔡姓男子騎機車行經龜山區振興路左轉東方球場時，因路口有車輛等停紅燈，蔡往內側靠，因路幅變窄，蔡往內側靠，後方由46歲李姓男子駕駛小貨車，疑似未保持安全距離閃避不及撞上蔡男機車，小貨車緊停後，其後方由30歲陳姓女子駕駛轎車也來不及剎車撞上小貨車，造成3輛汽機車連環撞意外。

▲桃園市龜山區振興路14日發生3輛汽機車連環追撞意外，轎車閃避不及追撞小貨車尾部。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方為蔡男、李男與陳女酒測，酒測值均為零，後續賠償與責任歸屬仍由警方處理中；警方呼籲，用路人應注意車前狀況，行經道路變窄路段，要保持適當安全距離，相互禮讓以避免發生碰撞意外。

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