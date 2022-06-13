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失智翁外出家屬心急如焚　成功警眼尖尋助平安返家

▲在變電箱後面尋獲正低頭拔草把玩的陳姓老翁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲在變電箱後面尋獲正低頭拔草把玩的陳姓老翁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所於日前接獲報案，1名78歲患有失智症狀陳姓老翁於本日清晨自成功鎮獨自外出失蹤，同住妻子王姓婦人要出門工作前發現老翁不見蹤影，深恐其發生意外急忙跑來派出所報案。新豐派出所經調閱路口監視影像與派遣警力於轄區內積極尋找，最後在郊區產業道路旁發現老翁平安將其帶回，由家屬到所撤尋結束這場驚魂記。

新豐派出所副所長蘇相吉表示，陳姓老翁並非轄區民眾，適逢其妻子王姓婦人這幾天至成功辦事，在轄區廟宇掛單借宿，因老翁有失智症狀故將其帶同照顧。基於前述緣由，老翁失蹤之後派出所難以判斷其習慣去處，蘇副所長與該所員警趕緊先過濾周遭路口監視影像查看可能行蹤，並加派警力於轄內加強搜尋。

搜尋過程中警員眼尖的發現水溝旁有雙拖鞋，便立刻在周遭尋找，隨即發現在變電箱後面正低頭拔草把玩的陳姓老翁，並費了一番唇舌勸老翁一起上車回到派出所，讓喜出望外放下心中大石頭的王婦與家屬將老翁帶回。經計算陳姓老翁從早上外出到被尋獲時已經步行了5公里，員警在稱讚其身體強健外，也叮囑家屬務必注意其往後一定要多加留意其行蹤，避免再發生意外。

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