人工巢幫小雨燕搬家害死百隻　台東體育場挨轟：驚為天人的蠢度

▲台東體育場改建工程，小雨燕被迫搬家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因體育館整新工程，台東體育場近日將燕巢及雛鳥另行安置，目前177隻雛鳥已轉介送至池上鄉野灣非營利野生動物醫院接受專業照顧。因整新工程讓小雨燕無家可歸也引來大量網友議論，教育處也對此表示，將督促工程廠商面對相關執行生態議題時，應更謹慎看待生態檢核機制，避免小雨燕事件再次發生。

體育場整建工程影響上百隻小雨燕被迫搬家，相關單位還在附近打造15間木製鳥屋，想將鳥巢內雛鳥移居到新住家，但效果恐不慎理想，估計已死亡上百隻，目前已將目前177隻雛鳥已轉介送至池上鄉野灣非營利野生動物醫院。

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▲小雨燕被迫搬家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

小雨燕被迫搬家被po到臉書引起大量網友議論，「這是甚麼生態浩劫阿，傻眼」、「小雨燕加油！辛苦協會了」、「台東縣府驚為天人的蠢度」、「這應該叫台東縣府買單吧，那個鳥屋好溫馨可笑」、「人類想的總是不一樣」。

教育處表示，將全力支援協會所需之救援物資、照養人力等，並支應所需相關費用，同時感謝林務局台東林區管理處、農業處等單位，到場協助救援後送及聯繫野灣野生動物保育協會接手照養，並立即調度及投入人物力緊急支援。

▲小雨燕被迫搬家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另教育處也檢討省思，透過這次小雨燕事件後，針對校園工程也將展開檢視及思考如何因應生態棲息環境變異的正確處理方式，重視生命教育意義。教育處另將督促工程廠商面對相關執行生態議題時，應更謹慎看待生態檢核機制，任何可能影響棲地行為都應有諮詢專業知識專家意見後提出替代方案，避免小雨燕事件再次發生。

野灣動物保護協會也在臉書貼文表示，收到144隻失親的小雨燕，急需大量的歐樂絲軟嘴鳥特殊昆蟲飼料（蟲粉），如圖綠色包裝，以及大量的麵包蟲。若是您有蟲粉或麵包蟲可以捐助的，請直接寄到以下地址：958 台東縣池上鄉新興村新興126號 野灣協會收，收件電話：089-862368。