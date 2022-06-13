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防疫女神賈永婕出手了！2台救命神器捐台東馬偕　兒科戰力倍增

▲賈永婕美少女慈善基金會捐2台兒科救命神器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲賈永婕美少女慈善基金會捐2台兒科救命神器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬偕醫院為台東地區重度級急救醫院，兒科除兼負台東小兒加護及重症醫療之責，目前也收治COVID-19中重度病患，兒科醫師奔走在救人與染疫邊緣之間，蠟燭兩頭燒。防疫女神賈永婕美少女慈善協會及義芳慈善基金會，在最需要的時刻及時捐出兒科重症儀器，讓台東馬偕兒科戰力倍增。

防疫女神賈永婕聽到台東兒科治療重症的醫療困境，於日前捐了2台救命神器(HFNC)給台東兒科，幫助偏鄉重症兒科的醫療，讓有呼吸窘迫的病童解決了燃眉之急。原本跟廠商只借用1台HFNC幫助了早產及病毒感染細支氣管炎等4位小病童，現在卻一次獲得2台機器，讓台東全體兒科團隊直呼真是感謝賈永婕的善行。

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當染疫病童在隔離專責病房時，兒科醫師要進行檢查，傳統超音波又大又重，檢查完又要全面消毒才可讓下一位病人再使用，所以急需1台輕便手持式超音波，以及時獲得正確診斷並兼顧防疫的要求。這一波疫情確實來了幾位變化很快的小病人，兒科游昌憲主任在院內防疫會議中緊急喊出需求，這呼喊的聲音在2天內即被義芳慈善基金會聽到，馬上伸出援手在最短的時間將診斷的儀器補齊，讓醫療團隊無後顧之憂，勇敢對抗病毒。

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