記者呂晏慈／台北報導

少子化導致私立大學招生日益困難，《私立高級中等以上學校退場條例》今年5月正式上路，在大學執教逾20年的台灣民眾黨立委張其祿14日示警，大學學齡人口減少，10年後恐怕只有2.4萬人選讀私立大學，全台僅5、6所大型私校能生存，呼籲公立大學也應跟進私立大學與科大減招，並讓辦學不佳的私校退場。

▲台灣民眾黨立委張其祿舉行記者會。（圖／台灣民眾黨立法院黨團提供）



民眾黨立法院黨團今天上午舉行「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」記者會。張其祿指出，教育部稱目前私校停辦有雙軌，依學校體質循《私立學校法》或《私立高級中等以上學校退場條例》辦理，形同架空《退場條例》的功能與強制性，讓私校董事會可考量自身利益，在未正式列入專案輔導學校前，依《私校法》辦理退場、清算校產，嚴重影響教師與學生權益，教育部應明確將《退場條例》定位為特別法，優先適用，才能保障師生權益，也確保退場學校校產的公共性。

張其祿直言，依據國家發展委員會推估，2021至2030年大學學齡人口預估減少26萬人，2070年國中小、高中、大學學齡人口都只剩2021學年度一半，若國立大學招生員額不變、家長及學生先公立後私立想法不改，10年後恐怕只有2.4萬人會選讀私立大學，全台僅5、6所大型私校能生存，「現在還有4、50所在清單裡面，直白來說，大概就是那些醫學院（能生存）」。他直指，教育部不應單方面要求私立大學與科大減招，公立大學也應該跟進，維持公私校學生穩定比例，並讓辦學不佳的私校退場，既可以維持公校品質，也對辦學績優的私校比較公平。

國立台北商業大學前校長張瑞雄說，「根據國外統計，一個國家大概100萬人可以支撐一所大學，台灣2300萬人照理來說只需要23所大學就夠了，但現在卻有150所大學。」

張瑞雄提出3點建議，應訂定更合宜的「大學教師法」，不要把國立大學視為公務機關；另現行教育部各種訪視及評鑑是疊床架屋，應該聚焦監控畢業生的品質即可；此外，現行大學的管制還是太多，例如系所的關閉和成立、要招多少學生、收多少學費、教授證書的頒發、人事會計制度等，有太多東西都需要教育部同意，大學辦學彈性不多，時效不夠，難以應付多變的環境，競爭力也跟著消失。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝則指出，《私校退場條例於》今年5月實施後雖可提升高教品質，但高教資源分配患寡又患不均，法令制度限制私立大學發展，以及公私立大學不公平競爭，種種問題造成多數大學只能縮衣節食、清寒辦學。

全國私校工會呼籲執政黨重視高教，召開高教國是會議、制定總體高教發展藍圖。私校工會支持任何有助於突破高教困境的方案，包括公私校同步減招、發給私大學生每學期2.5萬元教育券，以及建立學費彈性調整機制等。