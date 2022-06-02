好巧！民眾黨、蔣萬安、黃珊珊拍形象照　全都找來同一人操刀

▲柯文哲形象照由攝影師林炳存操刀。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

隨著年底選戰腳步接近，民眾黨近來也開始進行候選人形象照的拍攝，由黨內最強母雞、黨主席柯文哲逐一和議員參選人合照。此次特別找來攝影界教父林炳存的影像團隊A Book Studio操刀，量身打造形象照，就連台北市副市長黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安，也都找林炳存拍攝形象照。

民眾黨文宣部主任許甫指出，台灣民眾黨是年輕的政黨，第一次參與地方選舉，議員參選人們多半都是來自各行各業的素人。有竹科工程師、鋼琴老師、空姐、記者、英文Youtuber等。要怎麼形塑專業形象，又能兼顧個人特色，的確會是大工程。

許甫表示，攝影師在拍照前已經把拍照的20餘人，背景資料全都做過功課，在現場就能及時掌握特色；此外，也會主動開啟相關領域話題，讓被拍攝者心情放鬆，呈現最佳一面。

選美皇后出身的桃園平鎮區市議員參選人曾姸潔，學生時期曾經參加選美比賽勇奪后冠。多年後，再進到專業攝影棚，面對鏡頭果然毫不生澀，挑戰各種類Vogue姿勢。甚至精心準備一套「戰服」，小露性感之外，也把身高177公分的長腿優勢，嶄露無遺。

來自台中西屯的市議員參選人張仲翹，過去曾是憲兵，但骨子裡卻熱愛打破框架。看到拍攝現場擺飾的電吉他，立刻拿來重溫當年的樂團夢，而這張「襯衫電音搖滾照」，也成為他不落俗套的形象照。

除了拍照的攝影師找來專業團隊外，事前的妝容美化，民眾黨也不敢馬虎，找來前伊林造型團隊，負責妝髮造型，讓參選人感受到不同以往的細膩。從修眉毛、修鼻毛，還有參選人直接跟彩妝師討教化妝技巧，像是如何自然的黏貼雙眼皮貼等。參選桃園市長的立委賴香伶，平時總忙於第一線問政發聲，難得有時間精心梳妝打扮，賴香伶自己都笑說，「有點快認不出自己了」。

而最後一個拍攝的黨主席柯文哲，被拍攝經驗可以說是「數以萬計」，最難的地方就是如何拍出新意。在林炳存親自掌鏡下，除了傳統的握拳抱胸比愛心的競選照三寶外，還抓拍出阿北經典的抓頭照、可愛萌照、俏皮眨眼照等「表情包」。未來這些形象照除了與候選人合體宣傳外，也將在社群平台上，適時「開箱」柯文哲，甩開偶包的那一面。