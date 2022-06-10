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金管會揪出「銀行結夥炒房團」　張其祿：依法重罰5000萬、累犯撤照

▲▼金管會揪出「銀行結夥炒房團」　張其祿：5000萬重罰、累犯者撤照。（圖／張其祿國會辦公室提供）

▲台灣民眾黨立委張其祿。（資料照／張其祿國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

金管會今年年初透過金融檢查，抓到新北有炒房團向一家中型民營銀行融資炒房，昨（9日）再揪出又有兩大炒房團，透過24名投資客炒房，總貸款金額1.45億，而且放款的都是同一家銀行。對此，台灣民眾黨立委張其祿今（10日）砲轟，該銀行涉嫌成為炒房集團幫凶，呼籲金管會祭出重罰，依法除了最高新台幣5000萬元罰鍰外，對累犯情節嚴重者應撤照。

金管會昨天公布辦理第二波不動產授信業務專案金融檢查結果，其中，最嚴重缺失項目是揪出某家民營中型銀行協助受理2個炒房團辦理房貸，對象共有24戶，貸款金額為1.45億元。金管會說明，該銀行上次金檢就已經被查到受理炒房團的貸款案件，至於何時開罰，目前正在程序處理中。

對此，張其祿批評，甚至有銀行行員到炒房集團舉辦不動產投資講座，或說明會場所進行簽約對保，涉案銀行明顯有核貸過於寬鬆、放款弊端等疏失，且其直接介入炒房行為，違反中央銀行選擇性信用管制及金管會規定，涉嫌成為炒房集團幫兇。

張其祿呼籲，金管會必須正視金融體系管制對抑制房價惡性炒作的連動，強化不動產授信業務專案金融檢查，對於炒房集團惡行及銀行連續淪為炒房集團幫兇情形，必須祭出重罰、甚至對業者撤照，例如依《銀行法》規定，以最高5000萬元重罰該銀行業者，並依《公平交易法》對炒房集團祭出最高5000萬元重罰，以抑止國內金融體系亂象、打擊炒房歪風。

張其祿指出，儘管央行已經祭出4波打炒房管制，也即將祭出第5波，但因為資金氾濫、利率低檔，房市在疫情中反而成為獲利工具，惡性炒房者仍然囂張，近年來全台各都會區住宅單價在每坪20萬以下的占比快速降低；更嚴重的是，部分銀行可能早已成為炒房共犯，因此金管會有必要加強查處力道及次數。

此外，張其祿示警說，我國全體銀行不動產貸款、購置住宅貸款及建築貸款佔銀行比率「銀行不動產貸款集中度」高達37.1%，幾近歷史高點，已升高金融系統曝險程度，可能成為泡沫經濟未爆彈。

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