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民調輸給黃珊珊？蔣萬安喊不在意　「選舉沒有師父，會加倍努力」

▲▼國民黨中常會 黨主席朱立倫宣布國民黨立委蔣萬安參選台北市長、前立委謝國樑參選基隆市長、立委許淑華參選南投縣長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選接近，首都台北市之戰備受關注。最新民調顯示，若民進黨派出前交通部長林佳龍參選，對上國民黨的蔣萬安及無黨籍的台北市副市長黃珊珊，黃珊珊以31.1%的支持度領先，超車蔣萬安30.7%。對此，蔣萬安14日回應，民調每天都起起伏伏，「選舉沒有師父，勤走努力才是不二法門」，他在意的是如何提出好政見，改善市民生活。

2022年縣市長大選已敲定於11月26日舉行，因疫情嚴峻，各方備戰布局緩慢。目前國民黨已確定人選，由立委蔣萬披上戰袍，黃珊珊也動作頻頻，民進黨則以衛福部長陳時中呼聲最高，但林佳龍也透露有意投入大選。

《震傳媒》13日發布最新台北市長民調，若蔣萬安、黃珊珊、陳時中3人對決，由蔣萬安31.4%支持度領先，陳時中則以24.2%墊底，不過，若綠營改由林佳龍參選，則黃珊珊反而獲得更多泛綠選票，更一舉超越蔣萬安。

江啟臣認為，蔣萬安勢必得想辦法將支持度拉上4成，如果一直保持在3成那就會很危險。蔣萬安14日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時謝謝江啟臣的建議，強調自己面對選舉就是一步一腳印，而民調分析、如何因應等，接下來他會接納各方意見好好努力。

蔣萬安說，外界現在傳出三腳督、四腳督，甚至棄保，這些都不是他在意的事，選舉沒有師父，重點是要繼續努力。

蔣萬安也指出，他的重點是放在如何改善台北市，這幾年很多建設停滯，台灣六都中，很多民眾認為台北市發展是較停滯的，因此接下來怎樣加快腳步，讓台北市再次成為國際一流大城市，就是他的目標。

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