澤連斯基呼籲支持台灣？　陸外交部：他相關表態未提及台灣問題

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

《華盛頓郵報》11日發表一篇文章強調「澤連斯基呼籲國際社會應該立刻幫助台灣抵御中國的攻勢」。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（13日）則回應，「澤連斯基總統在相關表態當中並未提及台灣問題。」

針對外界認為《華盛頓郵報》報導是否有移花接木之嫌？汪文斌首先表示，「你應該注意到，澤連斯基總統在相關表態當中並未提及台灣問題，也有媒體指出，這是有人利用台灣問題搞碰瓷。」

汪文斌進一步強調，台灣問題同烏克蘭問題的根本性質完全不同，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，對任何企圖分裂中國的「台獨」行徑，我們都將採取有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

▲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський）

烏克蘭總統澤連斯基以視訊方式出席香格里拉對話會，《華盛頓郵報》的美國記者Josh Rogin提問，「台灣正面臨來自鄰國中國類似（儘管尚未暴力）的經濟和軍事脅迫，對此有什麼建議？」

澤連斯基的回應沒有提到台灣和大陸。 他說，烏克蘭為國際社會提供一個教訓...，並且建議世界必須盡一切努力尋找外交解決方案，避免發生徹底的衝突，如果可能的話。與此同時，國際社會必須在緊張局勢蔓延為暴力之前進行干預，以確保較小的國家能夠抵御侵略者。

大陸官媒《環球時報》報導則指出，澤連斯基聽到提問後，大約停頓5秒，再次確認翻譯的內容以及同步思考該怎麼回答這個問題。「隨後，他的回答，並沒有提及台灣或是大陸的字眼。」

該報導也引用香港《南華早報》刊出「原話」內容，明確指出澤連斯基回答關於台灣問題時「用詞相當謹慎」，沒有直接提到台灣或大陸。