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KTV超噁包廂畫面曝！衛生紙滿出來　服務生開門崩潰：喝酒變畜牲

▲▼KTV超噁包廂畫面曝光！衛生紙滿出來　服務生開門崩潰：喝酒就變畜牲。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲服務生看到包廂內的慘況，直接崩潰。（圖／翻攝爆怨2公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

到KTV狂歡是許多人的興趣，但收拾殘局卻讓不少服務生頭痛。一名網友PO出KTV內的髒亂照片，直呼「明明是兩隻腳走進來的人類，怎麼喝了酒就變畜牲了呢？」

該名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他看到包廂內的慘況，忍不住心想，「明明是兩隻腳走進來的人類，怎麼喝了酒就變畜生了呢？做服務生工作，心態真的要很強大...」。

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照片顯示，包廂內的地上都是檳榔、菸蒂、衛生紙的殘渣，廁所的衛生紙被用到滿出垃圾桶，甚至有酒水被打翻，導致衛生紙黏在包廂內的地上，情況非常可怕。

▲▼KTV超噁包廂畫面曝光！衛生紙滿出來　服務生開門崩潰：喝酒就變畜牲。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼許多曾在KTV工作過的網友都認為這包廂的情況還好。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼KTV超噁包廂畫面曝光！衛生紙滿出來　服務生開門崩潰：喝酒就變畜牲。（圖／翻攝爆怨2公社）

網友看完紛紛留言，「這種素質，可憐」、「垃圾桶衛生紙的量，不尋常」、「太噁了！哇靠！素質真低」、「算不是很難收的…沒有屎跟蛋糕」、「清潔費可以提升，事後看清潔度退費多寡」。

也有在KTV工作過的網友表示，「做過錢櫃服務生，這種包廂每天都會遇到」、「我年輕時做過錢櫃，比這個還髒的場景很多很多～這樣真的還好」、「我做過好樂迪，沒有噁吐物我都覺得還好」、「我遇過吐在沙發縫跟小便斗的，手要套塑膠袋去挖出來，都不知道客人在包廂的幾個小時裡面到底經歷了什麼事情」。

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