KTV超噁包廂畫面曝！衛生紙滿出來　服務生開門崩潰：喝酒變畜牲

▲服務生看到包廂內的慘況，直接崩潰。（圖／翻攝爆怨2公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

到KTV狂歡是許多人的興趣，但收拾殘局卻讓不少服務生頭痛。一名網友PO出KTV內的髒亂照片，直呼「明明是兩隻腳走進來的人類，怎麼喝了酒就變畜牲了呢？」

該名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他看到包廂內的慘況，忍不住心想，「明明是兩隻腳走進來的人類，怎麼喝了酒就變畜生了呢？做服務生工作，心態真的要很強大...」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片顯示，包廂內的地上都是檳榔、菸蒂、衛生紙的殘渣，廁所的衛生紙被用到滿出垃圾桶，甚至有酒水被打翻，導致衛生紙黏在包廂內的地上，情況非常可怕。

▲▼許多曾在KTV工作過的網友都認為這包廂的情況還好。（圖／翻攝爆怨2公社）



網友看完紛紛留言，「這種素質，可憐」、「垃圾桶衛生紙的量，不尋常」、「太噁了！哇靠！素質真低」、「算不是很難收的…沒有屎跟蛋糕」、「清潔費可以提升，事後看清潔度退費多寡」。

也有在KTV工作過的網友表示，「做過錢櫃服務生，這種包廂每天都會遇到」、「我年輕時做過錢櫃，比這個還髒的場景很多很多～這樣真的還好」、「我做過好樂迪，沒有噁吐物我都覺得還好」、「我遇過吐在沙發縫跟小便斗的，手要套塑膠袋去挖出來，都不知道客人在包廂的幾個小時裡面到底經歷了什麼事情」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完