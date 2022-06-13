頻尿、尿不乾淨或是常尿到鞋子　原來是攝護腺肥大

▲▼ 嘉基張恩承醫師解說攝護腺肥大的症狀及治療 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

70歲許姓老翁常因解尿不順加上尿不乾淨，一直頻繁解尿，即使晚上也有此現象，造成他生活上的很大困擾。難以啟齒卻被親人發現許老有頻繁上廁所現象，便陪同他到嘉義基督教醫院泌尿外科就診，經過泌尿外科張恩承醫師診治並按時服用藥物後，許先生頻尿、尿不乾淨的症狀有所緩解，大大改善許先生的生活品質。

張恩承醫師表示，俗語說「少年放尿放過溪，老年放尿滴到鞋。」這是形容當男性罹患攝護腺肥大後，尿道變得狹窄，出現了尿頻尿急、或有尿意但尿不太出來、解也解不乾淨、尿流變細且為微弱無力、有時還會中斷、時有殘尿感，需分好幾次才能解完，甚至有完全解不出來等症狀。

張恩承醫師指出，攝護腺肥大是大部分男性高齡長輩都會遇到的問題。尤其現代人的飲食習慣和生活環境改變，攝護腺肥大有年青化的趨勢。根據統計，五十歲以上的男性患有此症約有五成比例，而70歲以上的男性更是有八成以上，被攝護腺肥大所引發的排尿障礙而苦，這而這些症狀影響日常生活、工作與睡眠，嚴重時甚至影響膀胱、腎功能造成膀胱無力，甚至尿毒症，需終身洗腎。



攝護腺肥大的治療目前有藥物治療，若藥物治療效果不佳，或是病人出現血尿、反覆性尿路感染、尿路結石、急性尿滯留或兩側性腎水腫甚至引起腎衰竭時，則須考慮外科手術治療。張恩承醫師表示，經尿道攝護腺雷射手術是目前最常被用來治療攝護腺肥大的外科術式，醫師以攝護腺組織中的水分子和血紅素吸收高能量，瞬間達到沸點，把組織切割開或汽化；雷射的高溫，也會在燒灼的組織表面，留下一層薄薄的凝固組織，達到止血的效果，比起傳統經尿道攝護腺刮除術，病人可減少的出血量及疼痛感以及較少的併發症。

張恩承醫師提醒，當男性排尿有小便速度慢、尿不乾淨、需用力尿尿、尿尿斷斷續續等排尿問題，還有頻尿、急尿、夜尿的症狀會造成病人常跑廁所的狀況，就有可能是攝護腺肥大的徵狀，就應到泌尿外科就診檢查，以免延誤病情，且配合醫師的治療，加上正常的生活作息，與規律的飲食跟運動，相信一定能讓排尿問題順暢無比。